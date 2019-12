https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.12.2019 - Última actualización - 19:11

19:05

Expulsado por un penal que no fue La AFA le quitaría la tarjeta roja al arquero de Gimnasia LP

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le sacaría la tarjeta roja a Nelson Insfrán, arquero de Gimnasia y Esgrima La Plata, expulsado en el 1 a 1 frente a Banfield.



La intención es observar el caso y varios miembros del organismo entienden que hay motivos para indultarlo.



Insfrán, de 24 años, hacía su debut en primera división del "Lobo" frente a Banfield después de que el entrenador Diego Armando Maradona decidiera quitarle la titularidad a Alexis Martín Arias.



A los 13 minutos del primer tiempo, el árbitro Fernando Espinoza le mostró la tarjeta amarilla por hacer tiempo al ejecutar un tiro libre.



Además, a los 28 de la misma etapa vio la segunda amarilla por un penal inexistente sobre Reinaldo Lenis, quien se tiró sin que siquiera hubiera un contacto.



Con este escenario, Gimnasia realizó una presentación formal ante la AFA y se espera que el jueves, cuando se dan a conocer los fallos del tribunal, le quiten la roja.



Después del partido, Maradona tuvo durísimas críticas para con el árbitro: "El pibe (Insfrán) no le hizo penal. Y lo hice debutar hoy. ¿Estos muchachos no leen? ¿Patoruzito, Billiken? O ve menos que Andrea Bocelli".



Incluso, se quejó por el trato que recibió cuando protestó porque "les decís las cosas y parece que son (la jueza María) Servini de Cubría porque te mandan en cana como loco acá".



"Espinoza es un desastre. Quiero hacerles un resumen. Nos comimos el penal contra Talleres, que no fue. Con Arsenal estuvimos ahí. No nos dio una ganada. Hoy resulta que cuando cobra el penal mira al línea y al cuarto árbitro, porque no sabía qué había pasado. Estaba de frente. Es un mentiroso y un cobarde.



Yo no te digo que me regales un penal a mí, pero no me tires para atrás, hermano. Porque los pibes se merecen todo lo que pusieron hoy y más", cerró.



Con información de NA