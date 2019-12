https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 02.12.2019 - Última actualización - 22:16

22:13

Semana previa a las elecciones en Boca Angelici apuntó contra Riquelme: dijo que "es hincha de Tigre" y "mitómano"

El presidente de Boca, Daniel Angelici, criticó este lunes con dureza al ex mediocampista Juan Román Riquelme, al que acusó de ser "hincha de Tigre" y lo trató de "mitómano".

"Me llamó la atención que no vino durante cinco años a la cancha y hoy vino a un partido. Me hubiese gustado que venga a la final (ante River por la Copa Libertadores) a alentar al equipo. Eso me llamó la atención, no si dejan entrar una careta o no", disparó Angelici contra Riquelme en diálogo con Fox Sports.

Riquelme había acusado a Angelici de ser hincha de Huracán y al candidato del oficialismo, Cristian Gribaudo, de simpatizar por Independiente.

"No puede decir que Angelici es de Huracán y Gribaudo de Independiente. No hay ninguna foto ni nada que pruebe eso, porque son mentiras. Pero sí sabés que hay, que él era de Tigre.

Riquelme era de Tigre y eso es comprobable. Lo dijo en un video", enfatizó el actual mandatario "xeneize".

Angelici también reveló que Riquelme le pidió al oficialismo "algo inaceptable", y señaló que "Román salió a decir cosas que no son ciertas y pidió algo inaceptable y poco ético".

Riquelme, finalmente, será candidato a vicepresidente segundo de la lista que llevará a Jorge Ameal como presidente y Mario Pergolini como vice primero.

"Me queda claro que Román no me quiere y me dijo muchas veces lo que piensa de Ameal. Román no lo respeta a Ameal y a mí no me quiere porque siempre le puse límites", comentó.

Incluso el dirigente que el sábado dejará el máximo cargo en Boca, lueog de ocho años, indicó: "Me molesta que no sea sincero. Parece un mitómano que se cree sus propias cosas: que jugó un año gratis cuando no lo jugó, que lo empujamos a jugar en Argentinos Juniors cuando no fue así. Siempre se trató de darle todo, excepto la manera de cobrar, porque tiene que cobrar de la misma manera que sus compañeros. Más, sí, pero igual".

"Pensé que había madurado. Yo lo viví como jugador y siempre dividió al vestuario y a la dirigencia. Cuando dijo que yo le voté en contra el contrato, lo volvería a hacer. No fue por los años que tenía, fue por el dólar. Quería cobrar dólar y billete libre, le dije que era imposible. Estuvimos viendo todo para poder darle lo que quería. Dentro de la cancha lo mejor que vi, pero entre Riquelme y Boca, primero está Boca", argumentó Angelici.

Con información de NA