Nada más que los tres puntos

El Tate hizo un gol a los 5 y fue más que Huracán en la primera etapa, pero en el complemento el Globo fue superior y lo metió contra Moyano, haciendo méritos para empatarlo. Fue 1 a 0 con mucho sufrimiento.

Por la “avivada” de Walter Bou al ganarle la posición a Salcedo y ante el quedo del arquero Silva Unión, se puso al frente y por esto se pudo quedar con los tres puntos ante un Huracán que con muy poco complicó mucho, sobre todo en el segundo tiempo donde se animó más, ya que en la primera etapa el elenco rojiblanco hizo mejor las cosas.

Se ganó con lo justo ante un rival limitado y esto marca el presente de este equipo, que está realmente muy lejos de los últimos elencos rojiblancos, pero que anoche en la última salida del año ante su gente, al menos le pudo dar una alegría a todos los tatengues.

Primer tiempo

Mucha presión de Unión en el arranque, con Walter Bou y Franco Troyanski corriendo mucho para incomodar a la defensa del Globo, a la presión de los delanteros se le sumaban Carabajal y Bonifacio por los laterales, con Acevedo y Elías muy juntos. Con el simple argumento de meter y presionar, Unión lo tenía muy atrás al equipo de Néstor Apuzzo.

El gol

De la manera más impensada llegó la apertura del marcador, porque desde el medio y para atrás llegó una pelota “muy llovida”, Saúl Salcedo cabeceó para arriba y atrás, pero un poco que la pelota quedó corta y, más que nada, que el arquero Antony Silva se quedó “atornillado” en la línea, posibilitó que el “olfato” de Walter Bou lo llevara, primero a ganar la posición y luego a ensayar una “media chilena” que se clavó en el ángulo ante un Silva que levantaba la mano pidiendo una infracción que no existió.

Le vino muy bien el gol al equipo de Leonardo Madelón que ganó en confianza y se soltó, creció mucho el trabajo de Carabajal por la izquierda, y por derecha, a la habitual dinámica de Ezequiel Bonifacio se le sumaba las constantes subidas de Damián Martínez.

Meseta

Poco a poco el partido se fue apagando en dinámica y a esto no lo ayudaba mucho el juego que ambos proponían; en la visita, un poco del “Droopy” Gómez tratando de meter algún pase filtrado, pero no mucho más que eso. La mayor aproximación de Huracán, fue por derecha, cuando el lateral Bettini metió un centro a media altura que por muy poco no alcanzó a puntear Lucas Barrios, quedando en la “bolsa” de Sebastián Moyano.

La mejor jugada de la primera etapa sedio con una “escalada” de Martínez que metió un buen centro para que Troyanski en gran forma le baje de cabeza la pelota a Bou, el entrerriano de media vuelta remató abajo y el roce en un defensor derivó en un tiro de esquina; fue sin dudas la mejor acción de la primera etapa.

Dos preparadas

Algo nuevo que mostró Unión, dos jugadas “armadas” en los tiros de esquina, en ambas terminó en un remate de Jalil Elías con muy poco suceso —asimismo fue muy buena la iniciativa—, el primero desde la derecha que terminó en la tribuna y el segundo, desde la otra punta y tras un buen toque de Walter Bou, que finalizó con un débil disparo del volante a las manos de Silva.

Cuando se moría la etapa lo tocaron a Bou y Carabajal se hizo cargo del tiro libre, el cordobés pateó abajo al primer palo y con mucho esfuerzo logró rechazar el arquero visitante; con esto se fue la primera etapa con un Unión que sin mostrar mucho, hizo un poco más que Huracán.

Segunda etapa

Apuzzo sacó a Walter Pérez y metió a Agustín Curruhinca en un cambio ofensivo buscando un poco de profundidad, la cual careció en en el primer tiempo. Unión siguió con los mismos once, pero ya sin la presión de la primera etapa. Huracán no atacaba y Unión estaba muy cómodo con el resultado, por lo que el encuentro se tornó aburrido, muy disputado en el medio pero sin llegadas.

Se lesionó Corvalán —de correcto desempeño— y en su lugar ingresó Federico Milo en un partido que no pasaba absolutamente nada.

Se despierta el Globo

Poco a poco comenzó a crecer el trabajo de la visita y fue Rodrigo Gómez el abanderado de la levantada, fue justamente el ex Unión que de media vuelta estuvo muy cerca. Dos minutos después y tras un rebote la pelota le quedó servida en la medialuna a Lucas Barrios y el “grandote” empalmó de llenó la pelota que se fue “besando” el ángulo superior derecho de un Moyano que “voló” pero sin chances de llegar.

Leyó Madelón lo complicado del momento y sacó a Jalil Elías para el ingreso de Jesús Méndez, buscando refrescar esa zona y en parte lo consiguió, aunque el trabajo de Huracán siguió creciendo. Por derecha Coniglio le metió un buen centro a Barrios y pese a lo potente del cabezazo, el balón se fue muy cerca del palo izquierdo de Moyano.

A cuidar

El DT rojiblanco sacó al goleador para mandar a Cavallaro a manejar la pelota y en parte lo consiguió, pese a que ahora el elenco de Apuzzo comenzó a meter centros, los que complicaron mucho a la defensa de Unión. Apenas superada la media hora y tras un centro de Romat —se instaló por derecha a las espaldas de Milo— una mala salida de Moyano que no pudo cortar, para que Nicolás Cordero la baje y con el arco a su disposición remate al medio, apareciendo en la línea Damián Martínez que con la cabeza logró despejar.

Respiró Unión con dos jugadas, primero un remate de Cavallaro que sacó el arquero y luego un centro de Bonifacio que cabeceó Carabajal, ganando nuevamente el “uno” visitante. Siguieron “lloviendo” los centros de Huracán y Unión sufría en cada jugada, con el agregado que no lo podía definir de contra. Sobre el cierre Martínez metió una corrida de 60 metros para dejarlo solo a cavallaro, pero el volante no la pudo parar y ante la salida del arquero definió por arriba y la pelota se fue por encima del travesaño.

Sobre el cierre, nuevamente Cordero tuvo el empate, pero su disparo encontró muy bien ubicado a Moyano y con esta prácticamente se fue el partido con una sufrida y muy festejada victoria rojiblanca. Unión se despidió de su gente con una victoria y para rescatar, solamente los tres puntos, ya que desde los futbolístico se hizo realmente muy poco.