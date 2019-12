En muletas, Nicole Neumann reemplazó a Pampita en el jurado del "Bailando"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A pesar de haber sufrido un accidente doméstico, la modelo ocupó el lugar que su colega dejó vacante temporalmente por su luna de miel.

Mientras Carolina Pampita Ardohain sigue disfrutando de su luna de miel con Roberto García Moritán en París, desde la producción del Bailando se las ingenian para encontrar su mejor reemplazo en el jurado. De esta manera, el viernes pasado Griselda Siciliani -quien en octubre pasado había renunciado a su participación en el certamen- ocupó su lugar, y el lunes fue el turno de Nicole Neumann.

Marcelo Tinelli le dio la bienvenida al programa a la ex esposa de Fabián Cubero, quien tuvo que caminar con la ayuda de unas muletas. “Fue un accidente feliz. Me estaba divirtiendo con mis niñas y tuve la mala pata. Hace 10 años salto en la cama elástica, pero bueno… Hoppe me dijo que me iba a ayudar”, explicó la modelo. Efectivamente, el productor del programa la asistió para que llegara hasta su silla.

Se accidentó jugando con sus hijas en la cama elástica, cuenta @nikitaneumann!! Y @hoppefede la ayuda a sentarse 👏🏻 pic.twitter.com/LmrXkmOzmb — Laflia (@laflia_ok) December 3, 2019

Previamente, en Nosotros a la Mañana, el programa de El Trece donde trabaja como panelista, había detallado: “Mis hijas querían que suba a saltar con ellas y a jugar a la mancha en la cama elástica. Y de golpe no sé qué pasó que vi las estrellas y me encontré tirada en la cama elástica y no sé qué tengo en la rodilla. Cuando estoy quieta no me duele. No puedo pisar, ni estirarla ni doblarla”.

En el programa Fede Bal no pudo evitar las lágrimas al referirse al delicado estado de salud de su padre, Santiago Bal, y Nicole le manifestó su dolor por el difícil momento que está pasando su familia: “Qué difícil… Qué difícil la noche y tener que elegir por una pareja”.

La modelo fue cuestionada el fin de semana porque su ex marido, Fabián Cubero, se retiró del fútbol el domingo pasado, en el partido en que Vélez derrotó por 3 a 1 a Colón en Liniers, pero sus hijas no estaban presentes en la cancha. Al ser consultada al respecto en Los Ángeles de la Mañana, ella respondió que no estaba al tanto del encuentro: “Me parece que para él debe haber sido un momento muy fuerte. Lo hubieran acompañado seguramente. No tenía ni idea la verdad. Era mi fin de semana (con las tres chicas) y no sabía”.

El viernes pasado Siciliani volvió al Bailando para ocupar el lugar de Pampita, y contó que en unos días viajará a Barcelona para ensayar y durante enero y febrero va a instalarse en Madrid para grabar una película, aunque no brindó mayores precisiones.