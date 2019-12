https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 03.12.2019

Termina su mandato al frente de Diputados Bonfatti reivindica los consensos alcanzados

Martes y en el Palacio Legislativo, equipos de Ceremonial, de prensa y de televisión ultiman detalles de los actos de jura de este miércoles de los senadores y el jueves de los diputados, pero también trabajan con la mirada puesta en la Asamblea Legislativa del 11 de diciembre cuando jurará Omar Perotti. La mayoría de los legisladores que terminó su mandato retiran las pertenencias y desalojan las oficinas. El todavía presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, llegó al edificio con el propósito de saludar al personal. Ya retiró los cuadros personales que adornaban las paredes de la presidencia donde dialoga con El Litoral.



Admite que si bien prefiere la gestión a la tarea legislativa, disfrutó estos últimos cuatro años y destacó la sanción de leyes importantes e incluso sobre el final la ley de Bioética que viene trabajando desde 2003 cuando presentó por primera vez el proyecto.



“Hemos dado prueba de consenso en estos cuatro años en la Cámara de Diputados. No ha habido exabruptos en este tiempo, al contrario un profundo respeto mucho más allá de las coincidencias o no. Esto se consigue dialogando y convocando siempre alrededor de una mesa para buscar los equilibrios. Nadie tiene la verdad revelada. La verdad absoluta no existe y hay que construirla entre todos”.



En pocos días más terminan doce años de gobierno del Frente Progresista, cuatro de los cuales lo tuvieron como gobernador, otros tanto como diputados y otros como ministro de Gobierno. Asegura que será recordada la gestión como “una provincia que tuvo proyectos de mediano y largo plazo desde el primer día, en todas las áreas, que abordó una transformación profunda para llegar a un nuevo modelo de salud; con enorme preocupación por la educación, no solamente desde el plano de la infraestructura sino en la forma de abordar el derecho. También en agua potable, acueductos, la ciencia y la tecnología al servicio de una transformación de la provincia; la EPE modernizada, rutas, abordaje de políticas sociales no clientelares, Plan Abre, Nueva Oportunidad,. Vuelvo a Estudiar. En el aspecto cultural, un cambio gigantesco en cuanto a su abordaje que es la que nos identifica como sociedad. Y la reforma del Estado porque estamos en otro Estado, más ágil, más eficiente. Quedan cosas pero quien hereda al Frente Progresista hereda una transformación enorme con respecto a lo que era la provincia en 2007”.



Admite que en el tema seguridad fue el punto débil. Recuerda que cuando llegaron al gobierno no había un ámbito de formación, cosa que ahora empiezan a asomar en la provincia y en el país. “Nos tocó gestionar un momento de cambios profundos del delito. Antes los viejos delincuentes decían que “había códigos” y ahora entró el flagelo de la droga que generó cambios profundos, que corrompe los espacios donde actúa. Esto también fue nuevo pero le hemos puesto en cuerpo y el cuero a esta situación, la hemos enfrentando. Los indicadores muestran que hubo un pico en 2011/12 y luego fue bajando aunque sigue siendo un problema al que hay que sumarle una pobreza estructural que ha ido creciendo, con pérdida de valores en la sociedad que genera los problemas de convivencia. No menor fue la soledad que en la gestión Binner y la mía debimos enfrentar a este tipo de nuevos delitos porque el gobierno federal miraba para otro lado”.



Bonfatti insta a abordar el problema de la droga sin hipocresías y reconoce que escuchó del próximo presidente (Alberto Fernández) decir que abordará el tema con la despenalización y desde la salud pública. “El ejemplo a seguir es Portugal” afirma.



Por otra parte, hasta abril, Bonfatti preside el comité central del Partido Socialista y asegura que desde ese lugar seguirá aportando a la mejora permanente de los argentinos y no cejará en el intento de construir un espacio progresista a nivel nacional.