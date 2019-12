https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 03.12.2019

22:41

Polémica

Bullrich: "No tuvimos gatillo fácil, tuvimos gatillo difícil"

La ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, relaizó hoy un balance de gestión, en el que difundió estadísticas sobre la lucha contra el delito, y afirmó: "No tuvimos gatillo fácil, tuvimos gatillo difícil".

