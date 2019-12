https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Basquetbol Laprovittola: "No es fácil encontrar el rol en el mejor equipo de Europa"

Nicolás Laprovittola, base del seleccionado argentino y actual jugador del Real Madrid de España, aseguró este miércoles que "no es fácil encontrar el rol en un equipo ganador" en respuesta a su adaptación al juego del "mejor equipo de Europa".

"Más o menos me voy acomodando, no es fácil llegar a un equipo con tantas figuras y encontrar el rol. Estoy tranquilo, trabajando mucho día a día. Lo importante es estar siempre ahí para que el entrenador me tenga en cuenta", expresó el basquetbolista a la Agencia EFE.

Laprovittola, oriundo de Morón, debutó profesionalmente en Lanús (único club que jugó en Argentina) y luego desarrolló su carrera en diversos equipos de Brasil, Estados Unidos, Lituania, Rusia y España.

"Tengo una manera de jugar y siempre voy a intentar mantenerla, pero estamos hablando de un equipo muy ganador y el mejor de Europa, no hay nada mejor que estar acá", puntualizó el bonaerense de 29 años y 1.90 metros de estatura.

El base argentino integra el equipo "merengue" junto a sus compatriotas Facundo Campazzo y Gabriel Deck.

