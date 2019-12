Pronostican inflación del 43% para 2020

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sobre el mes de noviembre, el REM considera que el IPC fue del 4,1%.

Analistas del mercado estimaron que la inflación de 2019 cerrará en 54,6%, mientras el pronóstico para el primer año del Gobierno de Alberto Fernández se ubicó en 43%, indicó el Banco Central.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) dado a conocer por la autoridad monetaria, para noviembre la inflación estimada fue de 4,1%, por lo que se mantuvo igual que en el relevamiento previo.





Los participantes del sondeo modificaron sus estimaciones de inflación mensual respecto de la encuesta pasada, en particular para diciembre dado que avanzó 0,3 puntos porcentuales.





Para el último mes del año, los analistas proyectaron que el nivel general de inflación alcanzará el 54,6%, 1,1 puntos porcentuales debajo de lo previsto en la encuesta previa.





En tanto, elevaron los pronósticos para los años venideros dado que se posicionó hasta 43% para 2020 y hasta 30% para 2021.





Con relación al tipo de cambio, la proyección de los especialistas descendió a $ 63 por dólar.





El estudio aclaró que se espera un sendero creciente hasta alcanzar un valor en diciembre de 2020 de $ 85,90 por dólar.





Sobre la variación real del Producto Bruto Interno (PBI) para 2019, consideraron que experimentará una baja de 2,8%, de 1,7% para 2020 y de 1,5% para 2021.





Evaluaron que durante el tercer trimestre de 2019 el PBI habría crecido 0,4% con relación al segundo trimestre de 2019, al tiempo que frente al cuarto trimestre de 2019, esperan una variación negativa de 2%.





“La medición para el primer trimestre de 2020 continúa sugiriendo una nueva contracción de la actividad económica de 0,6%”, afirmó.





Con respecto a la tasa de interés de Leliq promedio mensual en diciembre, consideraron que será de 59%, menor que el promedio registrado durante noviembre, con lo que se espera “un sendero continuo de reducción‘ hasta alcanzar el 40% promedio mensual en diciembre de 2020”.



Lacunza





Al hablar en el Consejo de las Américas, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, enumeró algunos de los desafíos que enfrentará el próximo gobierno de Alberto Fernández, entre los cuales figuran “recuperar el crédito es el primero” ya que “un país no puede vivir eternamente pagando al contado sus deudas”. Para Lacunza, “los 2.300 puntos básicos (del Riesgo País) no tienen nada que ver con los casi equilibrios gemelos (que deja el gobierno de Mauricio Macri) y una deuda del 72 % del PBI, que cuando se sacan los vencimientos intra sector público son el 50%”.







La renegociación de la deuda





El escenario actual de deuda pública “deberá ser abordado de inmediato” por el presidente electo Alberto Fernández, ya que los vencimientos de 2020, en las condiciones actuales de la economía, “no serían financiables”, advirtió un informe de la consultora PwC.





Según ese trabajo, denominado “La compleja situación de deuda del Estado argentino”, mientras el país no logre resolver este tema, “el sector privado se encontrará muy restringido en su acceso a financiamiento o, de hacerlo, su costo será muy alto, limitando las posibilidades de inversión y recuperación de la economía”.





De acuerdo con datos oficiales, la Argentina enfrenta un ratio Deuda-PBI del 80%, y deberá hacer frente en 2020 a pagos de capital por US$ 48.868 millones y otros US$ 14.838 millones en concepto de intereses.





Aproximadamente el 43% de los títulos emitidos está en manos de tenedores privados, mientras que el 37% en agencias del sector público y el restante 20% con organismos bilaterales y multilaterales. Asimismo, el 55% se encuentra bajo legislación argentina y el 45% restante, bajo legislación extranjera.





Para PwC, “el problema más urgente” a resolver por el próximo Gobierno se encuentra en el flujo de vencimiento de los pagos de interés y capital de 2020: durante el primer trimestre se concentran pagos por 4% del PBI, mientras que en el segundo trimestre trepan al 6%.





Créditos UVA





El Gobierno envió un texto de ley para que las cuotas de los créditos UVA aumenten de acuerdo al incremento salarial de los deudores. La medida causó un fuerte rechazo por parte de los tenedores de estos préstamos.





El proyecto del gobierno de Mauricio Macri prevé que los créditos UVA dejarán de indexarse por el índice Coeficiente de Estabilización de Referencia, o ajuste por inflación, y pasarán a actualizarse por el Coeficiente de Variación Salarial, o ajuste por salarios, a partir de enero de 2020.





Por Twitter, el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, contó que “el 21/11 elevamos un proyecto de ley proponiendo un sistema de convergencia gradual evitando un ajuste inflacionario acumulado”. Y agregó: “No se trata solo de proteger a los deudores por la caída del salario frente a la inflación, sino también de mejorar la calidad del crédito hipotecario y asegurar la sostenibilidad del sistema y del instrumento en el largo plazo”.