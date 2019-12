Hugh Grant en campaña electoral, "timbrea" puerta por puerta en Londres

Hubo una vez en la que Hugh Grant jugó a ser político. Era 2003 e interpretaba al primer ministro británico en la comedia navideña Love Actually. Su personaje, más que dedicarse a los asuntos de Gobierno, estaba más interesado por su vida amorosa.



Ahora, el actor, de 59 años, sí que muestra un compromiso por los temas que afectan a su país y decidió abrigarse, salir a la calle y mostrar la mejor de sus sonrisas para ir puerta por puerta pidiendo el voto para los liberal-demócratas en las elecciones generales del Reino Unido el próximo 12 de diciembre.



Grant estuvo paseando este lunes por Pimlico, un exclusivo barrio de Londres, acompañado por el exdiputado Chuka Umunna, que tras dejar su escaño como laborista en el Parlamento británico ahora se postula como candidato del partido Liberal Demócrata. El intérprete tiene claro su objetivo en esta cita electoral: los conservadores deben salir del gobierno. "Nunca me he involucrado en una campaña electoral en mis 59 años, pero estamos afrontando —no quiero parecer dramático— una emergencia nacional", dijo en declaraciones a los medios.

Fantastic to welcome @HackedOffHugh in Marlow today. Thank you for your support! pic.twitter.com/uAdETX6YPF