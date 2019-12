https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor Daniel Craig será el famoso agente 007 Vuelve James Bond: mirá el trailer de la nueva película "No time to die"

James Bond está de regreso. No Time to Die (Sin tiempo para morir), la última película que contará con el actor Daniel Craig en el papel del famoso agente 007, lanzó su primer tráiler. La 25ª película de la saga llega a los cines a nivel mundial el 2 de abril del 2020.



En esta ocasión, el icónico espía británico se enfrentará al villano Safin, que será interpretado por el último ganador del premio Oscar por Bohemian Rhapsody, Rami Malek. La película dirigida por Cary Fukunaga (True Detective, Beasts of No Nation) será la salida final del actor británico como agente secreto del MI6 tras un total de cinco producciones.

En su despedida Daniel Craig está rodeado de un espectacular elenco, donde destaca la presencia de la cubana Ana de Armas, Lashana Lynch (como la primera 007 femenina), Dali Benssalah, Billy Magnussen, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Rory Kinnear, David Denick, Ralph Fiennes y Christoph Waltz.



Craig, de 51 años, ya fue James Bond en cuatro oportunidades: en Casino Royale (2006), en Quantum of Solace (2008), en Skyfall (2012) y en Spectre (2015).



En No Time To Die, James Bond dejó el servicio secreto y está disfrutando de una vida tranquila en las playas de Jamaica. Pero su calma no va a durar mucho tiempo. Su viejo amigo de la CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright) aparece para pedirle ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más arriesgada de lo esperado, y lleva a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología.



El tráiler cargado de acción muestra a Bond en una persecución a alta velocidad junto a su amor Madeleine Swann, interpretada por Lea Seydoux, antes de lanzarse desde un puente y luego encontrarse cara a cara con Nomi, interpretada por Lashana Lynch (Capitana Marvel), quien se rumorea que es la primera mujer 007 en la saga, quien le dice: “El mundo se ha movido. Si te interpones en mi camino, te pondré una bala en la rodilla”.



El filme número 25 de la franquicia tuvo algunos contratiempos. Su protagonista sufrió una lesión en su tobillo durante el rodaje de una escena de acción y luego hubo una explosión en los estudios Pinewood, ubicado en las afueras de Londres.