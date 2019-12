Justin Bieber pidió disculpas por su mal comportamiento en el pasado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La mayoría de las celebridades se dan cuenta años después de que han cometido errores (como todos) y tratan de enmendarlos. El último en hacerlo ha sido Justin Bieber, que hace unos meses, también pidió disculpas por las relaciones tóxicas que había mantenido con otras mujeres antes de casarse con Hailey Baldwin.

Y poco después, fue Selena Gomez (una de sus ex más conocidas) la que confirmó que lo suyo con el cantante había sido un infierno. O al menos, así se leyó su single Lose You to Love Me. Entonces, Justin también aprovechó para hablar de su relación con las sustancias, antes de encontrar a Dios. En la actualidad, la religión tiene una importancia fundamental en su vida.

Por eso, ahora ha querido rectificar de nuevo sobre otra cuestión que debía de atormentarlo. “Cuando era joven e inculto, dije cosas muy dolorosas sin darme cuenta de la importancia de mis palabras. ¡El racismo sigue estando muy presente y yo quiero usar mi voz para recordar que todos somos seres humanos y somos IGUALES ANTE DIOS!”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

En 2014, Justin se convirtió en el blanco de todas las críticas después de hacer un chiste racista. Pero entonces, su equipo le contó a Page Six, que se había dado cuenta de que “estaba equivocado” y que además le había pedido a Usher y a Will Smith que lo educasen.

Sin embargo, años después, volvió a usar esa palabra que en Estados Unidos está prohibida para referirse a los afroamericanos y bromeó con la idea de unirse al Ku Klux Klan. “Siendo un chico joven, no entendí que algunas palabras tienen mucho poder y que pueden hacer daño”, empezó Justin en un comunicado que se publicó entonces. “Pensé que no había nada de malo en repetir palabras dañinas y bromas, pero no me di cuenta de que no eran graciosas y que de hecho mis actos seguían perpetuando la ignorancia", insistió.