Ocupación simbólica del terreno donde sueñan mudar la biblioteca popular Bayer

Será este viernes desde las 18.30, en Javier de la Rosa y Risso. Habrá murgas, música y lecturas. Luego deberán mudar temporariamente la biblioteca a otro local, mientras esperan una solución definitiva.

Los miembros de la biblioteca popular “Osvaldo Bayer” de barrio Guadalupe realizarán el viernes un evento cultural al que denominaron “Atardecer en la Bayer” a modo de cierre de año para visibilizar el problema que tienen por la falta de un edificio propio para su funcionamiento. Se trata de una ocupación simbólica del terreno ferroviario ubicado sobre Javier de la Rosa y Risso, donde pretenden que se construya la nueva biblioteca. La convocatoria es a partir de las 18.30 en ese lugar y luego caminarán hasta la sede actual, ubicada en Javier de la Rosa 1068, desde donde deberán mudar los libros a un local que alquilaron en frente, hasta que llegue la solución definitiva.

La biblioteca integra el Centro Comunitario Padre Trucco, materialización del proyecto de salud y cultura de la Asamblea Barrial de Guadalupe (cuyo nombre es Asociación paz y esperanza de Guadalupe), desde 2002. Funciona en la Vecinal Central Guadalupe gracias a un comodato, al igual que el centro de salud provincial. Es el fruto del trabajo conjunto de los vecinos organizados tras la crisis del 2001.





Durante el evento del viernes en el terreno ferroviario está prevista la participación de murgas y números musicales, como también lecturas de libros. En la oportunidad los miembros de la Bayer le mostrarán a los participantes los planos del proyecto de construcción de la futura biblioteca, que hoy es el sueño de toda una comunidad y distribuirán volantes. También señalarán con banderines los límites del terreno para dimensionar ese sueño. “Invitamos a toda la comunidad santafesina y sobre todo de las escuelas”, destacó Teresita Cherry, miembro de la biblioteca.





Por otra parte, los miembros de la biblioteca iniciaron una campaña pidiendo dibujos y pinturas a chicos y grandes, en relación a ‘Una casa para la Bayer‘, la que será sostenida durante todo el año próximo. “En las escuelas conversamos y jugamos con los alumnos sobre para qué sirven las bibliotecas, dónde viven las historias, quiénes las escriben, quiénes las leen, qué otras cosas puede hacerse en una biblioteca”, enumeraron, y anticiparon que ya “hay algunos textos al respecto”.



Mudanza





Luego del evento del viernes, desde el lunes próximo y por dos semanas deberán mudar la biblioteca con alrededor de 12 mil libros a un local comercial ubicado en frente, “que al menos tiene baño”, se resignaron, ya que el local vecinal donde funciona en la actualidad —tiene 5 por 3 metros, no tiene baño y hay libros guardados en cajas por falta de espacio— deberá ser entregado en breve, porque la Vecinal se retiró de una mediación y podría llegar a rescindirse el comodato anticipadamente.





En ese sentido, desde la Bayer informaron que el nuevo local será habilitado como biblioteca recién el año próximo, y algunos libros deberán quedar en archivo, al igual que las mesas para los talleres.







Expectativas con el cambio de gobierno







En paralelo, los directivos de la biblioteca continúan gestionando ante las autoridades políticas una solución a la falta de edificio propio. Pero hasta el momento no tienen “nada concreto”. Por eso buscan ahora visibililizar el tema para que no se olviden del pedido. “Jatón (el intendente electo) conoce el tema, y hay concejales y diputados apoyando —expresaron—. Y en el ente de administración ferroviaria a nivel nacional no sabemos quién estará, pero confiamos en que algo va a salir”, se esperanzaron.





En busca de esa solución, las autoridades de la Bayer gestionaron un terreno ferroviario anexo a la vieja Estación Guadalupe —donde realizarán el evento el viernes— y diseñaron un proyecto edilicio, con salas de proyección y talleres, y un patio central. Pero el año pasado el proyecto fue rechazado, en el marco de la venta de terrenos ferroviarios.





La biblioteca popular “Osvaldo Bayer” fue reconocida por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), por el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe, es integrante del Núcleo de Bibliotecas Populares de la ciudad de Santa Fe, e Integrante de la Red Municipal de Bibliotecas Populares. Se trata de una institución que a lo largo del tiempo supo trascender la emergencia y se fortaleció en su labor cultural y social arraigada en el barrio.



Su nombre se fundamentó en el trabajo de Bayer como escritor, historiador y periodista; pero más aún por su solidaridad con los más desprotegidos, con los trabajadores y los descendientes de pueblos originarios. Su lucha incansable por los derechos humanos y sociales, por la libertad y la democracia, representaba en gran medida los principios asamblearios en el que se forjaron los debates, las protestas y reclamos de principios de este siglo, destacaron desde la biblioteca.







Joyita





Entre los más de 12 mil libros que tiene la biblioteca popular “Osvaldo Bayer” hay un ejemplar de la memorable obra La Patagonia Rebelde, cuyo autor es quien lleva el nombre de ese espacio cultural de barrio Guadalupe, y está dedicado de puño y letra por el extinto periodista y escritor, que alguna vez la visitó.