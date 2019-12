https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cambio Adolfo Rodríguez Saá se suma al bloque del Frente de Todos en el Senado

El senador nacional por San Luis Adolfo Rodríguez Saá se sumará al bloque del Frente de Todos que lidera la futura presidenta del Senado, Cristina Kirchner.

Fuentes cercanas al ex gobernador de San Luis y ex presidente confirmaron a NA que no hará un monobloque como estaba previsto, sino que se sumará a la bancada mayoritaria del próximo oficialismo.

Para cerrar su incorporación, el senador puntano participaba este miércoles por la tarde de la reunión del bloque con Cristina Kirchner, con quien mantuvo una buena relación en los últimos dos años.

A pesar del enfrentamiento histórico de Rodríguez Saá con el kirchnerismo, desde que la ex mandataria asumió como senadora en 2017 mantuvo con ella una buena relación.

