Derogaron una ley que privaba a las mujeres de vestir, hablar y trabajar con libertad en Sudán

El país africano dió un enorme paso. Sudán registró un hito importante en la historia de los derechos de las mujeres en África del Norte. El gobierno transitorio de Abdalla Hamdok aprobó la norma que revoca la Ley del Orden Público, ley que fiscaliza el comportamiento, la vestimenta y prácticas sociales de las mujeres en dicho país.



Esta medida responde a las movilizaciones ciudadanas protagonizadas por mujeres para eliminar definitivamente al gobierno del expresidente Omar Al Bashir. El expresidente fue derrocado en abril de 2019, sin embargo, las protestas continuaron por más de cuatro meses.



Luego de 14 horas de debate en el Consejo Nacional de Sudán, las autoridades decidieron erradicar la administración y el partido del expresidente Al Bashir, que aún se encontraban enquistados en el poder.



Como parte fundamental de la revolución, el parlamento decidió erradicar la ley que controla las actividades sociales de las mujeres en el país de África del Norte.



“La decisión de abolir la Ley de Orden Público es el final de la lucha que las mujeres han emprendido con valentía por treinta años (...) las mártires se lo merecen”, comentó a la agencia internacional Reuters Hadia Hasaballah, activista de los derechos de las mujeres.



La ley de Orden Público, bajo el régimen de Al Bashir, comprende un sinfín de limitaciones hacia las mujeres de Sudán. Esta ley tiene como base fundamental los códigos sociales conservadores del Islam. Además, restringe la libertad de las mujeres a elegir qué vestimenta utilizar, qué estudios realizar y en qué puestos de trabajo desempeñarse .



Bajo la norma, las mujeres tienen prohibido utilizar pantalones en público, conversar con otros hombres en la calle que no sean sus esposos o familiares, entre otras medidas conservadoras. Asimismo, no llevar el cabello cubierto también viola dicha ley.



Las fuerzas del orden tienen la autoridad para determinar si una mujer infringe la ley. Además, la ley impone castigos públicos. Los castigos por desobedecer la ley se llevan a cabo con golpes, lesiones por pedradas y, en casos denominados como “grave”, la ejecución inmediata.

