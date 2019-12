https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 04.12.2019 - Última actualización - 18:11

18:09

La venganza nunca es buena

Silvia Süller "saludó" a Giselle Rímolo por el Día del Médico

Así como varias eminencias tuvieron grandes hallazgos para la humanidad, otras "médicas" como Giselle Rímolo, ex de Silvio Soldán, no fueron serios en su ejercicio y así se lo recordó Silvia Süller en un polémico posteo en Instagram.

Foto: Captura de pantalla

