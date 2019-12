https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 04.12.2019

Dejará la gobernación y asumirá como diputado provincial Lifschitz aseguró que "no vamos a poner obstáculos" para la transición de Santa Fe

El gobernador, Miguel Lifschitz, aseguró este miércoles que no se ve "como un opositor" y que "no va a poner obstáculos" en el rol que asumirá a partir del 11 de diciembre cuando le entregue el poder al justicialista Omar Perotti y él sea diputado, y destacó que el peronismo tomará una provincia que es "un Fórmula 1"l.

"No me veo como un opositor, no me gusta ser opositor de nada", dijo, para agregar que va "a trabajar propositivamente, no vamos a poner obstáculos".

Además, dijo que Santa Fe es "un Fórmula 1" y que con Córdoba, gobernada por el peronista Juan Schiaretti, "son las dos mejores provincias".

Al dejar la gobernación, Lifschitz asumirá la semana próxima como diputado provincial y aspira a convertirse en el presidente de esa cámara legislativa, en la que el Frente Progresista posee mayoría (28 bancas sobre 50).

"Vamos a ser una oposición muy constructiva, a aportar nuestra visión y nuestras ideas sobre el futuro de Santa, Fe pero en un marco de diálogo", dijo el mandatario.

Al realizar un balance de su gestión, aseguró que "dejamos una provincia mejor que la que había hace cuatro años atrás, y mucho mejor que la de hace doce años", cuando el Frente Progresista le ganó al peronismo, que había gobernado Santa Fe en forma ininterrumpida desde 1983.

En esa línea, Lifschitz señaló que "hay nuevos derechos, tenemos mejor salud pública, una educación mejor, una justicia mejor que la que había, y una policía mejor aún con falencias y muchas cosas por mejorar".

"Hemos avanzado en todos los temas: Lo digo con humildad, no hay ningún tema que sea de competencia de la provincia que estemos peor que hace cuatro años atrás", añadió en declaraciones a Televisión Litoral de Rosario.

Sostuvo que, además de su percepción, "las encuestas de opinión muestran una aprobación alta, arriba del 60 por ciento de aprobación de la gestión", aunque matizó esos dichos al afirmar que "la valoración real, en su verdadera dimensión, los ciudadanos la hacen después de un tiempo, cuando pueden comparar".

Además, Lifschitz indicó que buscará desde su rol en la Cámara de Diputados santafesina un reordenamiento de los partidos que integran el Frente Progresista (el PS, la UCR y otros distritales) con el fin de constituir una alternativa a Cambiemos y el justicialismo.

"Hemos definido un perfil que no sintoniza con las ideas de Cambiemos, tampoco nos hemos alineado con el peronismo, y aspiramos a que un espacio alternativo pueda crecer, sin excluir a nadie ni poner límites", concluyó.