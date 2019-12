Le dieron el alta al agente de tránsito atropellado por el periodista Eugenio Veppo: pide una condena

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Santiago Siciliano estuvo internado casi tres meses tras el choque en el que murió su compañera durante un control en el barrio porteño de Palermo.

Santiago Siciliano (30), el agente de tránsito atropellado por un auto conducido por el periodista Eugenio Veppo en el que murió su compañera durante un control en el barrio porteño de Palermo, fue dado de alta hoy tras haber estado casi tres meses internado y pidió que el acusado, actualmente con prisión preventiva, "cumpla la pena que corresponde".

"Es muy justa la carátula que se le impuso a Eugenio Veppo que es de 'homicidio simple con dolo eventual', espero que se haga Justicia y cumpla la condena que le corresponde", dijo al canal Todo Noticias en la puerta del hospital Fernández, donde fue atendido desde el 8 de septiembre de este año cuando fue embestido junto a su compañera fallecida Cinthia Choque (28).

Siciliano afirmó que recibió un "alta de internación" pero que deberá continuar con "tratamientos ambulatorios" y con su "adaptación al mundo otra vez, con muchos cuidados", dado que también le "falta una intervención quirúrgica".

El inspector de tránsito agradeció "a los cirujanos del hospital Fernández" a los que consideró de "primera calidad", ya que durante casi estos tres meses tuvo "una internación con cambios".

"Estuve en terapia intensiva, estuve en coma inducido hasta que desperté y estuve en las salas de neurocirugía. Me operaron de las dos rodillas y el tobillo derecho, la pierna más comprometida fue la derecha porque ahí me impactó el auto de Veppo", sostuvo.

Siciliano aseguró que haber visto los videos del impacto le "revolvió el estómago" porque se vio "tirado, bañado en sangre" pero "la peor parte" se la llevó su "compañera que rebotó en el móvil y tuvo una muerte casi instantánea".

"Lo último que me acuerdo es que salí de mi casa rumbo al trabajo, despedí a mi hijo y novia y no me acuerdo más nada", dijo el hombre, quien añadió que de parte de Veppo (31) no recibió "ningún pedido de disculpas".

"O no tiene mi teléfono o no le debe dar la cara, porque se dio a la fuga después de atropellarnos, calculo que debe estar arrepentido. Se quiso comunicar con mi mamá y no lo atendió y se comunicó con mi tío y, según él, fue una especie de arrepentimiento pero como de 'lágrimas de cocodrilo'", concluyó.

La causa fue elevada a juicio oral el 21 de noviembre por el juez de instrucción Luis Zelaya y el expediente fue sorteado y recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 14, integrado por los jueces Hugo Cataldi, Beatriz Bistué de Soler y Miguel Angel Caminos, que deberá fijar fecha de inicio.

Veppo llegará a juicio acusado del delito de "homicidio simple con dolo eventual" de Choque y las "lesiones graves" que sufrió Siciliano.

De acuerdo a la investigación, alrededor de las 3.35 del 8 de septiembre pasado, el imputado conducía su Volkswagen Passat “incumpliendo la reglamentación vigente al transitar a una velocidad elevada (no menos de 130 kilómetros por hora) que excedía la máxima permitida en este tramo de la avenida Figueroa Alcorta –que es de 70 km/h- y zigzagueando temerariamente".

Al momento del hecho, el conductor, que iba junto a otro hombre y una mujer, iba a esa velocidad para "rebasar tanto por izquierda como por derecha a los automotores que circulaban por la misma senda, presuntamente luego de haber ingerido alcohol y/o drogas", señala el auto de elevación a juicio.

"Metros antes de llegar a su intersección con la calle Tagle e inmediatamente después de pasar a alta velocidad por la derecha a un automóvil que circulaba por el carril derecho de los dos centrales, embistió con la parte delantera derecha de su rodado a Choque y a Siciliano, provocando la muerte de la primera y ocasionando lesiones gravísimas al segundo", sostuvo la fiscalía.

Con información de Télam