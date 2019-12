https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La conductora regresó a la Argentina y fue abordada por los periodistas en el aeropuerto. Carolina “Pampita” Ardohain y su esposo Roberto García Moritán disfrutaron de un viaje soñado en la ciudad del amor.

En plena luna de miel Le robaron el celular a Pampita en París

Los flamantes esposos pasaron su luna de miel en París y sus seguidores estuvieron atentos a las redes sociales donde compartieron postales mágicas.

Tan bien la pasaron que la conductora de Pampita Online decidió postergar su regreso por dos días y es así que recién este miércoles arribó la pareja a Ezeiza. Y allí, por supuesto, estaban todos los periodistas de espectáculos muy atentos para tener las primeras declaraciones de la modelo.

Pampita se mostró muy contenta y respondió sobre los rumores de embarazo que la han rondado desde antes de su casamiento. “Se fueron dos, volvieron tres”, le comentaron. Pero, inmediatamente la figura de Net TV lo desmintió: “No, no. Solo dos. Divino París. Mucho cultural. A mí me encanta. Lo disfruto un montón. Y Rober también me acompaña en todo”. Pero no todo fue alegría en la luna de miel, ya que Pampita vivió un episodio de inseguridad. “Me robaron el celular de adentro del abrigo. Un experto debe haber sido. Se solucionó rápido. Fue en Montmartre. Cuando me di cuenta, ya estaba. Pero no pasa nada. Se bloquea instantáneamente”, detalló.

También destacó que su boda fue como la habían planeado y agradeció tantas muestras de cariño. Finalmente fue consultada sobre la decisión de ser reemplazada por Nicole Neumann en el jurado del Bailando durante esta semana. “Yo no pregunto. Que ellos elijan a quien les parece. Que sumen a quien ellos quieran, está todo bien por mi parte”, sostuvo.