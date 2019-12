https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente del Millonario llevó tranquilidad a los hinchas D'Onofrio: "Gallardo se queda en River hasta 2021"

Luego de ser premiado por su trayectoria dirigencial por el Comité Olímpico Argentino, el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, expresó que el DT Gallardo "va a estar hasta 2021. No sé por qué permanentemente están con 'cuándo se va'. Vi que iban a entrevistarlo una tarde y ya los titulares eran que Marcelo iba a renunciar".

Y, sobre el mercado de pases, agregó: "El único caso es el de Palacios, pero todavía no está firmado. Es cierto que Bayer Leverkusen vino a la Argentina. River no necesita vender a más nadie. Y con (Matías) Kranevitter no hablamos nada, es otra creatividad. Veo que inventan todos los días".