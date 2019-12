Polémica por la tapa de un diario italiano de la que habla todo el mundo

La tapa del diario deportivo italiano Corriere dello Sport de este jueves generó polémica en las redes sociales. El medio titula "Black Friday" (Viernes Negro) junto a las imágenes de los jugadores Romelu Lukaku y Chris Smalling, en la previa del encuentro entre Inter y Roma.

En redes sociales se acusó al medio de racista y hubo indignación en los usuarios, más que nada por el momento que vive la liga italiana, donde en este 2019 hubo muchos casos de racismo hacia jugadores e hinchas.

El twitter oficial de la Roma (en inglés) decidió repudiar la tapa.

