Jugará para Talleres este sábado Fragapane, sobre Unión: "Mucha fuerza no hicieron" El volante, hoy en Talleres, dijo que "jugué dos años más o menos gratis en Unión". Elogió a Madelón: "Me hablaba más él que los dirigentes", señaló.

La novela de Franco Fragapane consumió horas de radio, TV y páginas de diario. El tire y afloje pareció eterno. A Unión le había rendido muchísimo, desde aquel encuentro ante Huracán en Parque Patricios, cuando se lesionó Claudio Aquino (titular de volante por izquierda) y Madelón ordenó su ingreso para ocupar ese sector de la cancha. Fragapane había sido, junto con Balbi, el último en sumarse a ese plantel que se había armado para zafar del descenso y terminó con la histórica clasificación a la Sudamericana. Y habló en radio Sol y dijo cosas fuertes, como por ejemplo que “mucha fuerza por mí, en Unión, no hicieron”.

“Necesitaba un poco de aire, hacía dos años que estaba en el club, la pasé bien, dí todo por esa camiseta, estoy agradecido a Unión”, arrancó diciendo Fragapane, quien de inmediato fue cambiando el tenor de sus declaraciones. “Unión siempre se portó bien conmigo, pero no estaban dadas las situaciones dadas para que renueve, jugué dos años más o menos gratis, fui a sumar minutos y no por la plata. Era el jugador que menos plata cobraba. Pero cuando llegó el momento de renovar, pienso que me había ganado un mejor contrato”, señaló.

Tras reiterar que “mucha fuerza por mí no hicieron”, dijo que “no sé si en la dirigencia estaban peleados, pero yo no sabía con quién hablar. Me fui un poco con bronca”, declaró.

Luego tuvo palabras de elogio hacia Madelón: “Leo siempre se portó bien conmigo, lo admiro, me fue siempre de frente, me llamaba casi todos los días en las vacaciones. El tampoco sabía lo que iba a hacer de su vida, estábamos en contacto hasta que él renovó. Me hablaba más él que los dirigentes”.

Recordó su arribo a Unión, prácticamente sobre el cierre del libro de pases y con el torneo a punto de empezar: “Llegué como el recambio de Lucas Gamba, pero cuando se lesionó Aquino, Leo me pidió que juegue ahí y lo hice”.

En cuanto a su actualidad en Talleres, dijo que “el Cacique Medina, el entrenador, me conocía, vio todos los partidos de Unión cuando me trajo, me pide lo mismo y es una función que a mí me gusta”.

Uno de los que más conoce a Fragapane es Oscar Sabino Regenhardt, que trabajó mucho tiempo en Boca y ahora retornó a la institución xeneize. Para el Choclo, Fragapane es wing derecho y lo dijo en varias ocasiones. “El Colo Regenhardt me conoce muy bien, le tengo mucho aprecio, me tuvo durante muchos años, lo sigo en las redes sociales y hablamos. Pero cuando me buscó Unión, era para reemplazar a Lucas Gamba y jugar en esa posición. Unión me trajo para ser suplente de él, pero surgió esta alternativa con la lesión de Aquino y soy de los que piensa que hay que estar ahí, para lo que se necesite”.

Temas varios del rival tatengue

“Ningún jugador se irá por un valor menor al que vale. No tenemos una necesidad urgente de vender”, dijo Andrés Fassi, presidente de Talleres y mencionó a los jugadores por los que tiene interés de distintos clubes. Se trata de Nahuel Bustos, Andrés Cubas, Guido Herrera, Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar y Facundo Medina, según consignó.

Y en cuanto al supuesto interés de River por Cubas y Bustos, el máximo dirigente albiazul señaló: “No hay pedido formal de River por ningún jugador. Los clubes esperamos que terminen las competencias, pero sabemos que hay un sondeo por algunos jugadores y también de scoutings que vinieron de Portugal y España”.

Fassi también se refirió a la continuidad de Dayro Moreno. “La situación hoy con Dayro es inviable en lo económico. Se arregló un contrato con dólar a 20 y llegó a estar a 70. Pero lo que la hace viable es que está totalmente cómodo en Talleres y nuestro deseo es que siga”, agregó Fassi.

Lo que sí ya ambos acordaron fue el lugar de la pretemporada: será el predio de Defensa y Justicia, en Bosques, y no en Córdoba, como pasó a mediados de este año.

Fassi también se refirió a la frustrada chance de jugar un clásico veraniego contra Belgrano. “Es una lástima. La estructura organizativa de Belgrano dijo que no. Estábamos muy ilusionados . No lo ven conveniente ahora. Nosotros, como siempre, estábamos dispuestos”, opinó. Y después agregó: “Estamos viendo opciones de hacer dos partidos internacionales o un partido de presentación con otro equipo”.