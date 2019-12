Jatón renunció a su banca para asumir como Jefe del Ejecutivo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo remplazó Laura Spina, quien completará el mandato hasta 2021. Este viernes será la sesión preparatoria en la cual jurarán nuevos concejales y se elegirá al próximo presidente.

En la mañana de este jueves, el recinto del Concejo fue testigo de la última sesión ordinaria. Allí se produjeron —tal como estaba planeado— dos hechos destacados y ligados entre sí. En primera instancia, Emilio Jatón —intendente electo— renunció a su banca como concejal para asumir en su nueva función, la semana próxima. Después, se produjo la jura de Laura Spina como concejala para completar el mandato de cuatro años (2017-2021).





El concejal saliente y próximo a asumir como Jefe del Ejecutivo Municipal pronunció algunas palabras en su despedida. En primera instancia se mostró agradecido con sus compañeros de la Comisión de Planeamiento durante los últimos dos años. “En la vida hay que ser agradecido y esta es una buena oportunidad para eso. El Concejo es muchos concejos: uno es el de los pasillos; otro es el de las comisiones, y en este se aprende muchísimo. Por eso agradezco a mi compañeros de la Comisión de Planeamiento, con quien hemos discutido sobre cómo planificar una ciudad y esto no era una cuestión menor, pero ellos estuvieron a la altura de la circunstancia olvidándose de la división política y poniendo en el centro al ciudadano y a la ciudad”, comentó.





Además, agradeció al personal del lugar y se refirió a la importancia del legislativo en su rol como fortalecedor del debate: “Tengo que ser sincero, cuando llegué aquí hace dos años no conocía a nadie y ahora conozco a todos y he recibido mucho cariño. El Concejo no es una cuestión menor. Es un lugar donde se debate política, es donde nacen las ordenanzas que regulan la vida de los santafesinos, es por eso que hay que respetarlo. No duden que lo voy a hacer, porque el Concejo es un poder en sí mismo y hay que respetarlo como tal”.





Por su parte, la flamante concejala Laura Spina también se pronunció después de la jura: “Voy a trabajar por la gente y por los vecinos. Sabemos que las calles necesitan atención, que hacen falta cloacas, que hace falta gas. Hace falta mucho trabajo social. Este es el objetivo que tiene Emilio Jatón y ahí estaremos apoyándolo”.





Este viernes, se llevará a cabo la sesión preparatoria. Será a partir de las 10 y reunirá a los nuevos concejales electos. Además, se elegirán autoridades del cuerpo para el período 2020: Presidente, Vicepresidente 1° y Vicepresidente 2°.