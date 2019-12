La amplitud térmica queda atrás y el verano empezará a sentirse el "finde"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La baja temperatura matinal del jueves (11° C), atípica para el diciembre santafesino, se repetiría este viernes con 14°. Pero el sábado y domingo la mínima rondará los 20° y las máximas alcanzarían los 32° C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Al aire libre. Para el fin de semana se pronostican altas temperaturas y no se esperan lluvias. Ideal para refrescarse y hacer planes en espacios abiertos. Foto: Guillermo Di Salvatore

Los santafesinos amanecieron este jueves sorprendidos por la baja temperatura (mínima de 11° C), algo impensado para un diciembre en Santa Fe, que acostumbra a tener mínimas que oscilan los 20° C. Con el correr de las horas, el sol hizo lo suyo y el ambiente empezó a calentarse y la temperatura se elevó a los 25° C, la máxima pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Hacia las últimas horas del jueves descendería a los 16°.



La amplitud térmica, condición característica del norte argentino e inusual para la región litoral, también se sentirá este viernes, ya que se espera una temperatura mínima de 14° y que ascenderá hasta los 30° en horas de la tarde. En tanto, el cielo estará totalmente despejado.

Fin de semana caluroso

Para el sábado, las condiciones meteorológicas comenzarán a asemejarse con las que se dan habitualmente en la ciudad en vísperas a la temporada estival. El SMN prevé una mínima de 20° C y una máxima de 32°, el cielo estará mayormente nublado, pero no se pronostican lluvias.

Mientras que para el domingo, se pronostica un cielo parcialmente nublado, con una temperatura que rondará en los 18° y los 28° centígrados. Las precipitaciones llegarían a la capital provincial recién el próximo jueves.

El río permanecerá bajo

La bajante del río Paraná, que comenzó en agosto, continuará con esta tendencia durante diciembre según el pronóstico del Instituto Nacional del Agua (INA). En el Puerto Santa Fe, el nivel del río permanece estacionario con una altura de 1,76 metros.

La altura del Paraná seguirá en descenso y se espera que para el 10 de diciembre baje a 1,65 mts, mientras que una semana después bajaría hasta 1,60 mts. Si se da este último registro significaría el segundo nivel más bajo de las últimas décadas, según las estadísticas que controla el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Fich-UNL.