Compromiso de Lifschitz para buscar acuerdos y consensos en Diputados

El nuevo presidente será acompañado por dos jóvenes mujeres en la mesa de conducción: Lucila De Ponti y Jimena Senn. El cuerpo aceptó el planteo de Cesira Arcando quien juró como quinta integrante de Cambiemos. Rechazaron todas las demás impugnaciones.

Miguel Lifschitz fue elegido presidente de la Cámara de Diputados; la justicialista Lucila De Ponti vicepresidenta primera y la radical Jimena Senn, vice segunda, durante la extensa sesión de jura y elección de autoridades de la nueva Cámara Joven surgida de las elecciones del 16 de junio último. Al agradecer la designación, el socialista hizo público el compromiso de buscar acuerdos y consensos y prometió “buscar los caminos para llegar a esos puntos”. Es que minutos antes, al avalar su designación propuesta por la bancada del Frente Progresista, el justicialismo le hizo ver la necesidad de acompañar al Poder Ejecutivo que estará en minoría en esa cámara. “Esperamos entendimientos desde el 11 de diciembre. El país vive momentos muy difíciles y no hay margen de error”, señaló Leandro Busatto. Su par, Oscar Martínez, anticipó que vienen tiempos de mucha responsabilidad donde el diálogo es central. “No podemos poner palos en la rueda”, advirtió.



La elección de autoridades de Diputados fue el corolario de una sesión de jura de los 50 diputados, situación que se vio matizada por cuatro impugnaciones y el reclamo de Cesira Arcando (Fe) de ocupar la quinta banca de Cambiemos que correspondía a Sebastián Julierac (CC- Ari).



Pese a que no se sancionó la ley de paridad, tenemos prácticamente una cámara paritaria. Esto habla de la conciencia sobre igualdad de género de todos los espacios políticos. Acabamos de decidir una impugnación con el mismo criterio y es para celebrar”

Miguel Lifschitz



Desde hace varios días, los nuevos jefes de bloques venían analizando la impugnaciones y el ordenamiento de la sesión que se desarrolló -en la primera parte- con la presencia de familiares y amigos de los electos que coparon las barras y el hall del Palacio Legislativo. Afuera, en la plaza se mezclaron varios sectores: grupos Pro Vida en apoyo a la nueva bancada que llegó con el sello Unite; Madres del Dolor cuestionando el pliego del radical Maximiliano Pullaro; el Movimiento Evita saludando la llegada de De Ponti y otras mujeres justicialistas y los llamados precarizados del Estado. Sobre el final, solo los celestes se quedaron para recibir a legisladores que los representarán en las bancas.



Inicio y cuarto intermedio



En la primera parte de la sesión, la Cámara eligió a Ricardo Olivera (PJ) para presidir la reunión acompañada de la diputada más joven, Agustina Donnet (Igualdad y Participación). La primera decisión de la flamante cámara fue rechazar in limine las impugnaciones a los pliegos de Pullaro y de Amalia Granata (Soy Vida) por entender que las presentaciones no tenían las condiciones reglamentarias ni causales de impugnación. En cambio, se reservó para el análisis en una flamante Comisión de Poderes las sendas presentaciones del titular del partido Unite, José Bonacci, impugnando, en una nota a Nicolás Mayoraz y en la otra a Walter Ghione, Juan Domingo Argañaraz y a Natalia Armas. También el reclamo de Arcando para sentarse en la banca que en principio ocupó Julierac, diploma en mano. Sobre los planteos de Bonacci no prosperó una moción de Martínez para desecharlas “para no darle entidad a un denunciante al que todos en la política conocemos. No es procedente sumarnos a esto”, señaló sin la acogida inicial de sus pares.



La corporación política definió excluir a la CCARI de la Cámara de @DiputadosSF. Aberración de la justicia y a la democracia. Tanto @fangelini y @jgaldeano ‘socios‘ de @CambiemosSF trazaron la línea, quedando del lado de las malas y oscuras costumbres de lo peor de la política”.

Lucila Lehmann



Así en una primera instancia y mediante 25 fórmulas diferentes, juraron 45 diputados. Luego, hubo un largo cuarto intermedio para que la Comisión de Poderes resolviera los cuestionamientos. Los dictámenes aconsejaron rechazar los dos cuestionamientos de Bonacci y conceder la banca a Arcando que en la reanudación juraron en dos tandas. En el recinto fue el radical Julián Galdeano, jefe de la bancada de Cambiemos el encargado de justificar el dictamen. “Hay antecedentes en esta cámara que sancionó la ley de cupo femenino y se pronunció en casos de vacancia como los llamados caso Robustelli y Bertone. Tenemos facultades políticas surgidas del artículo 48 de la Constitución y son actos políticos y no judiciales”, señaló. Después habló de los cambios en el pensamiento político y en las normas constitucionales y supra constitucionales siempre para garantizar la mayor participación política de la mujer. Fuimos evolucionando desde una concepción donde el cupo femenino era más un techo que un piso y hoy es a la inversa, el cupo femenino es el piso de participación de las mujeres”, explicó. Aclaró que no hubo impugnación ni cuestionamiento al pliego de Julierac quien queda como primer suplente del espacio.



Luego sí fue el tiempo de elegir la mesa de conducción que ya habían sido acordadas en Labor Parlamentaria. Todos votados por unanimidad con la lógica abstención de los nominados. Lifschitz agradeció el apoyo de todo el arco político y dijo que significa un compromiso “para trabajar en conjunto más allá de las diferencias políticas” y sobre final repitió la frase con que remató su primer mensaje como gobernador: “Cuenten conmigo para seguir haciendo grande a Santa Fe”.



Sobre el final fueron designados y juraron los secretarios de la Cámara. El radical Gustavo Puccini como secretario Parlamentario y los socialistas Mariano Cuvertino como Administrativo y Horacio Ghirardi como subsecretario Parlamentario.



Invitados

La Preparatoria tuvo al vicegobernador Carlos Fascendini y a su esposa en el lugar reservado para invitados. También estuvieron los senadores Felipe Michlig y Lisandro Enrico; el diputado nacional Enrique Estévez; el intendente electo de Santa Fe, Emilio Jatón y el de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; más el ministro de Economía, Gonzalo Saglione; el socialista Juan Carlos Zabalza y los cuatro hijos del actual gobernador y nuevo presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz.