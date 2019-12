https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Gabriel Otte seguirá la recuperación en su casa Le dieron el alta hospitalaria al comerciante apuñalado

Este jueves por la tarde recibió el alta Gabriel Otte, quien estaba internado desde la semana pasada en el Hospital Cullen tras ser apuñalado en un intento de robo.



El director del nosocomio, Dr. Juan Pablo Poletti, explicó que “recibió el alta hospitalaria pero no el alta médica, y va a seguir con controles a través de los consultorios externos”.



No obstante, la evolución de los tratamientos quirúrgicos de las dos cirugías fue favorable, no necesitó una nueva cirugía, pasó a sala común, llegó a alimentarse, y no hubo complicaciones con las lesiones, y cuando un paciente no presenta complicaciones, lo mejor es darle el alta para que continúe con la recuperación definitiva en su casa y con sus seres queridos”.



Otte fue apuñalado por un delincuente que, a pesar de su juventud, cuenta con un abultado prontuario de delitos. El hecho se produjo en la zona de la Recoleta y el delincuente fue capturado a las pocas cuadras.