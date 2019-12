Las principales frases del discurso de Mauricio Macri por cadena nacional

El presidente Mauricio Macri brindó un mensaje de casi 40 minutos por cadena nacional de radio y televisión, el primero que hace en cuatro años de gestión, para efectuar un balance de su gobierno y despedirse de la sociedad.

Estas fueron las frases más salientes del jefe de Estado:

"Hubo muchas dificultades que no pudimos resolver"

"No me voy satisfecho sobre los resultados de la economía o la inflación y la pobreza"

"Es la primera vez en 100 años que un gobierno no peronista termina su mandato"

"El cambio ya comenzó y no tiene vuelta atrás. No pertenece a un presidente, ni a un partido, ni a un gobierno"

"Me enorgullece ser un poco más tolerantes y respetuosos con el que piensa diferente"

"Cuando me equivoqué busqué corregir mis errores rápidamente y diciendo siempre la verdad"

"Ya no hay lugar para liderazgos mesiánicos. Vivimos cuatro años de libertad total de expresión y de prensa, sin guerra contra el periodismo ni ataques a quien piensa distinto. En estos años jamás critiqué a un periodista. Se acabó el uso de la publicidad oficial como herramienta para premiar o castigar a los medios"

"Sufrimos durante mucho tiempo las consecuencias de la corrupción en el Estado que no se controlaba a sí mismo"

"Creemos en la educación pública, cuando llegamos vimos que se habían alterado las cifras y no había evaluación"

"Elaboramos el primer plan de igualdad y planteamos un debate respetuoso sobre el aborto. Combatimos el embarazo adolescente no intencional y bajó mas de un 20% el número de nacimientos en mujeres menores de 20 años"

"Los resultados de las reformas (económicas) no llegaron a tiempo, pero estamos mejor para crecer"

"Existe la sensación de que en 2015 el Estado no tenía deuda, pero debía 240 mil millones de dólares; la deuda venía creciendo hace muchos años. Ahora debemos 310 mil millones pero eso tiene una causa: tuvimos que pedir plata prestada y dos de cada tres pesos que tomamos fue para pagar vencimientos de deuda que había tomado el anterior gobierno"

"La deuda publica es del 50% del PBI pero no es preocupante para un país como el nuestro; el problema es que no tenemos crédito para refinanciarla"

"Sobre que hicimos con la plata que nos dio el Fondo (FMI) no hay misterio: el 95% lo usamos para pagar compromisos. Los desembolsos del Fondo tienen 100% de trazabilidad"

"Son cimientos importantes para una economía sólida y son difíciles de ver. Capaz se preguntan: '¿Qué me importa si mi salario no mejora?'. Esto es necesario para crecer. Lamento no haber dejado mejores resultados"