Hubo un reencuentro luego de la pelea Video: Clemente Rodríguez explicó cómo terminó su relación con Brítez

El ex defensor de Colón, ahora en Barracas Central, habló con el programa Libero de TyC Sports y recordó su pelea con el ex jugador de Unión Emanuel Brítez.

Al respecto, el ex multicampeón con Boca contó que, años más tarde de hacer el video, se reencontró con Brítez en una reunión de amigos, ya que tienen amistades en común en Santa Fe.

Clemente expresó: "Nos cruzamos cuando él estaba en Independiente, por un amigo en común. Yo no sabía que iba a ir a la reunión. Le abrí la puerta y me dijo: 'mirá dónde te vengo a encontrar' y no me saludó".

Y continuó el relato: "Le dije que fue el momento y nada más, que le pedí disculpas. Este amigo en común nos juntó en un cuarto y hablamos". Y agregó (entre risas): "Entró como loco cuando me vio".