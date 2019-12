Erase, en la República del Seven

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La tradicional competición UAR desarrollará este fin de semana su versión 2019 en las sedes habituales de la capital entrerriana. Paralelamente, habrá importantes cónclaves dirigenciales.

Nadie debe dudar que la historia del Seven de la República está absolutamente vinculada al impactante desarrollo que el rugby alcanzó en el inmenso territorio nacional. Todo comenzó con aquellos modestas ediciones de comienzos de la década del ochenta, con sedes inequívocamente bonaerenses y la tímida participación de algunos representativos provinciales.



Luego de pasar “sin pena ni gloria” por Mar del Plata (1986) y Villa Gesell (1987), en 1988 se produjo una especie de punto de inflexión, cuando la competición organizada por la Unión Argentina de Rugby llegó por primera vez al espléndido Country El Plumazo del Club Atlético Estudiantes de Paraná, al que el país rugbístico descubrió con admiración.





A partir de allí, el certamen comenzó a cobrar singular importancia, convirtiéndose en una gran megacita de cierre de temporada, que sumó cada vez a mayor cantidad de aficionados. Atravesó por épocas de esplendor, con miles de espectadores en cada una de las jornadas (en especial, en las de cierre); pero también por otras que podría decirse, pasaron casi de manera imperceptible.





En cuanto al juego, tuvo una marcada evolución: pasó de aquellos equipos y/o jugadores que siempre tuvieron feeling con el juego reducido, y por ende lo disfrutaron de manera muy especial; a una creciente realidad que involucra a gran parte de las Uniones que conforman el enorme espectro del rugby autóctono.





Es que nadie debe dudar que la modalidad cuenta cada vez más con mayor cantidad de especialistas: no solo de jugadores, sino también de entrenadores. El impacto que desde hace casi dos décadas generó la World Sevens Series hizo que la especialidad cobrase cada vez mayor dimensión universal, atrapando la atención deportiva en los cinco continentes.





De ese modo, la capacidad técnico-física fue increscendo, llegándose a un presente en el que más allá de lo extenuante que resultan las temporadas -por la gran acumulación de competiciones- , siempre está latente la posibilidad de intentar cerrar el año del mejor modo en la gran cita paranaense.







El último training. Los doce jugadores que representarán a la Unión Santafesina de Rugby este fin de semana y la mayoría de los integrantes del staff, antes de iniciar el entrenamiento concretado este jueves en Querandí RC.Foto: Archivo.



Lo que viene





La trigésima sexta edición del Seven de la República, contará este fin de semana con la participación de dieciséis seleccionados en la zona Campeonato, que estará conformada de la manera que se detalla a continuación.





Zona A: Córdoba, Entre Ríos, Cuyo y Chile.

Zona B: Tucumán, Uruguay, Salta y Lagos del Sur.

Zona C: Rosario, Santa Fe, Misiones y San Juan.

Zona D: Noreste, Buenos Aires, Santiago del Estero y Mar del Plata.

Por su parte, en la zona Ascenso, habrá doce equipos, que en la fase inicial competirán del siguiente modo.

Zona E: Tierra del Fuego, Andina y Austral.

Zona F: Alto Valle, Oeste de Buenos Aires y Entre Ríos B.

Zona G: Chubut, Sur y San Luis.

Zona H: Formosa, Paraguay y Jujuy.





La actividad comenzará el sábado 7 a las 10, extendiéndose la jornada matutina hasta las 11.30. Por la tarde, los encuentros tendrán lugar entre las 16.40 y las 20.30.





Finalmente, el domingo 8, habrá partidos desde las 10 hasta el mediodía y a partir de las 16 hasta las 20, momento en el que comenzará la gran definición.



Santa Fe, con todo dispuesto







El plantel de la Unión Santafesina de Rugby está conformado por doce jugadores, designados esta semana, tras el proceso preparatorio iniciado el 28 de octubre pasado.





De CRAI: Tomas Grenón, Alejandro Molinas (h) y Franco Radín.

De Santa Fe Rugby Club: Lucas Caputto, Santiago Quirelli, Tomás Kerz, Agustín Foradini, Dalmiro Borzone y Lucas Fertonani.

De CRAR: Facundo Aimo y Manuel Mandrile.

De Cha Roga Club: Leandro Rivero (capitán).





El debut se producirá el sábado a las 10.40, ante Misiones, en cancha 2. Luego, a las 17.20 se medirá con San Juan, en el mismo escenario; mientras que el cierre de la instancia inicial será a las 18.40, ante Rosario, en la cancha 1.





En cuanto al staff santafesino, está conformado de la manera que se detalla a continuación.





Head Coach: Pablo Martegani.

Coaches: Pablo Pfirter y Gastón Sgroy.

Preparador Físico: Gonzalo Carrasco.

Nutricionista: Mercedes Dumont.

Kinesiólogo: Nicolás Erpen.

Análista de video: Juan Ignacio Müller.

Managers: Walter Hrycuk y Fernando Yodice.





Autoridades





La Unión Argentina de Rugby designó a las siguientes autoridades para la supervisión de las diferentes áreas que comprende la tradicional competición.





El Gerente de Competencias será Eliseo Pérez; mientras que los responsables de los diferentes sectores serán: Christian Sánchez Ruiz, Referees y Marcelo Saco, Seguridad y Doping.





Los Coordinadores designados: Aníbal López (mesa de control), Cristian Taleb (médicos), Mariano Gastiazoro (enlaces), César Gareis (canchas) y Diego Dlugovitzky (referees).





Como es habitual, el viernes por la tarde se cumplió la Reunión de Presidentes de las Uniones afiliadas a la UAR, en el Howard Johnson Mayorazgo, donde -entre otras cuestiones- se discutió la diagramación de las actividades oficiales de la temporada 2020.

Protagonistas





En lo que respecta a la conformación de otros representativos, vale detenerse en el que a priori, debería ser el adversario más exigente de Santa Fe en la fase clasificatoria: el Seleccionado de la Unión de Rugby de Rosario, que tiene como coaches a Magin Moliné y Sebastián Ferraro, estando así conformado.





De Jockey Club: Patricio Baronio, Facundo Ferrario y Facundo Saad.

De Universitario: Facundo Forquera (capitán), Bruno Gutiérrez e Ignacio Todaro.

De Los Caranchos: Facundo Echegaray y Santiago Monzón.

De Duendes: Guido Chesini.

De GER: Ramiro Sonsini.

De Old Resian: Tomas Lizazu.

De Logaritmo: Roy Lura.





* Por su parte, Entre Ríos, que una vez más posee argumentos para intentar alcanzar las instancias definitorias, cuenta con el plantel que se detalla a continuación.





Del Club Atlético Estudiantes: Tomás Ferreyra, Bruno Heit, Joaquín Maiztegui y Franco Vartorelli.

De Tilcara: Martiniano Cian, Bruno Dapit y Tomás Sigura.

De Paraná Rowing Club: Francisco Taleb.

De Espinillos: Tomás Burna.

De Hindú Club: Gastón Caire.

De San Isidro Club: Juan Segundo Rosas Paz.

De Atlético del Rosario: Sebastián Dorigon.





* En cuanto a Buenos Aires, contará con los siguientes jugadores.





De Alumni: Tobías Wade, Máximo Provenzano, Luca Sábato y Juan Anderson.

De Hindú Club: Martín Cancelliere y Federico Graglia.

De CUBA: Benjamín Gutiérrez y Tomás Morani.

De San Isidro Club: Thiago Romero Basco.

De San Luis: Renzo Barbier.

De BAC&RC: Tomás Acosta Pimentel.

De Los Matreros: Marcos Amorisa.





* En lo que respecta a Córdoba, el campeón-defensor, poseerá un plantel conducido por Miguel González y Guillermo Taleb e integrado del modo que se detalla a continuación.





Córdoba Athletic Club: Augusto Guillamondegui, Facundo López, Tomás Caffaratti y Joaquín Sánchez.

Jockey Club: Lucas Busdrago, Guillermo Maldonado y Santiago Jara.

La Tablada: Santiago Tobal, Julián Quetglas y Nicolás Olguín.

Palermo Bajo: Francisco González del Pino y Marcos De Sanctis.



Historial



El Seven de la República nació en 1981, merced a la decisión de la UAR. Las cuatro ediciones iniciales se desarrollaron en escenarios bonaerenses; en 1985 no se realizó; mientras que un año más tarde se concretó en Mar del Plata y en 1987, en Villa Gesell.





Luego, desde 1988 a la fecha, el escenario fue el Country El Plumazo del Club Atlético Estudiantes, sumándose en tiempos recientes La Tortuguita, uno de los anexos del Paraná Rowing Club. No se concretó en 1991y 2005; mientras que los campeones fueron los que se detallan a continuación.