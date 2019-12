https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 06.12.2019 - Última actualización - 12:51

11:09

Así lo adelantó Juan José Saleme. “No se alcanzaron los consensos”, dijo el edil del PJ. Resta que se vote en el recinto.

Asumen los nuevos ediles Leandro González juró como presidente del Concejo de Santa Fe Así lo adelantó Juan José Saleme. “No se alcanzaron los consensos”, dijo el edil del PJ. Resta que se vote en el recinto. Así lo adelantó Juan José Saleme. “No se alcanzaron los consensos”, dijo el edil del PJ. Resta que se vote en el recinto.

Leandro González juró como presidente del Concejo de Santa Fe. El edil del Frente Progresista sucederá a Sebastián Pignata.

La votación contó con cinco abstenciones, cuatro del bloque del PJ y la del propio González, algo que se estila en el recinto.

La palabra de González luego de jurar como presidente

Polémica en la previa

Previo a la asunción de los nuevos concejales de la ciudad de Santa Fe, algunos ediles hablaron con la prensa y adelantaron sus expectativas de cara a un nuevo período en el cuerpo legislativo de la capital provincial.

En el caso de Juan José Saleme, el representante del PJ señaló que no se alcanzaron los consensos y Leandro González será el nuevo presidente del Concejo. “El peronismo no va a formar parte del acuerdo y no se llegó a un consenso”, dijo Saleme.

La palabra de los concejales en la previa