Matt Buzz trae la fórmula punk a Santa Fe

El músico tandilense repasará, por primera vez en la ciudad, las canciones que convirtieron a Katarro Vandáliko en una referencia ineludible del género. “Voy a hacer un show increíble para toda la gente que me está esperando hace mucho tiempo”, contó a El Litoral entusiasmado el cantante.

Esta noche, Matt Buzz se presentará en Casa Cingolani Espacio Artístico Cultural (Belgrano 3274). En su visita inaugural a la ciudad, el cantante hará vibrar al público punk tocando los clásicos de Katarro Vandáliko, en un show del que participarán, además, Mala Idea (Paraná), Las Kabras, Triodeno y 4 Sudakas (Rafaela). En la previa, Matt dio algunas pistas a El Litoral.

Clásicos

Si se ingresa Matías Basterrechea en Google, se pueden encontrar algunas noticias sobre un jugador nacido en La Plata que emigró a España. Salvo que se ayude un poco al motor de búsqueda, no es fácil llegar al destino esperado: Matt Buzz. Identificado desde el nombre artístico con Buzzcocks, el músico oriundo de Tandil ha demostrado a lo largo de sus años en el ruedo una amplitud artística que excede, aunque no cancela, el merecido mote de héroe punk. Según adelanta sobre su flamante venida a la capital de la provincia: “Voy a hacer un show increíble con los clásicos de Katarro Vandáliko para toda la gente que me está esperando hace mucho. Tengo una emoción y una ansiedad muy grandes, porque me van a acompañar amigos y gente que quiero mucho”.

Sobre esos tiempos dorados que empezaron a escribirse a principios de la década del ’90, Matt reconoce no poder creer “que hayan pasado casi treinta años”, algo que le genera sensaciones encontradas, como emoción y tristeza. El primer álbum publicado por Katarro Vandáliko fue “Buenos muchachos” (2000), con la producción de Mariano Martínez. “Puedo darme cuenta de que después de tantos años, se convirtió en un clásico del punk rock nacional. Cada vez que voy a tocar, todos me recuerdan que ‘Buenos muchachos’ está en el top five de los discos del género. Eso me da mucho orgullo. Y el trabajo de Mariano fue impecable, es un productor excelente”.

Reinvención

En 2005, con su nuevo proyecto Matt Buzz y los de London empezó a encarar la grabación de la placa “Que parezca un accidente” (2008). “Pablo Chocrón (Más Calaveras) hizo toda la preproducción en su home studio. El disco está compuesto por un montón de canciones que salen un poco de lo que es el punk rock y dejan ver las influencias de bandas de Manchester de los ’80 (The Smiths, Echo and The Bunnymen)”.

Entre las diez piezas musicales, hay una que suena familiar, aunque descoloca. Es la adaptación al español de “This is love”, original de George Harrison. En el más reciente trabajo solista de Matt (“Florida”, 2019), hay otro de esos centros: “Sabés quién soy” es una interpretación, con traducción incluida, de un clásico de Echo and the Bunnymen. Matt explica cómo funciona la reinvención en esos casos. “Sólo me imagino la canción original con letra en castellano y voy agregando cosas. Por suerte, mi mente es demasiado amplia para imaginarme letras que pueden llegar a quedar bien en la canción. De tanto escuchar a mis influencias de los ’80 y los ‘90, ya son parte de mi vida”.

Crecimiento

Además de los shows despedida de Katarro Vandáliko en Tandil, Matt Buzz tiene en mente un show en Morón para el mes de enero, donde homenajeará junto a otros referentes del punk al histórico cantante de Buzzcocks, Pete Shelley, fallecido hace un año. A la par, dirige todas las energías a su proyecto solista.

Con la reciente salida de “Florida”, comenzó una nueva etapa y “considero que todo cambio es símbolo de crecimiento”. Producido por Federico Pertusi (Attaque 77, De Romanticistas Shaolins), el álbum “contiene las mejores canciones que fui haciendo” durante los cuatro años que tardó en ser editado. “Estuvo guardado en el estudio de Federico casi dos años, hasta que en un momento decidí editarlo. Él me acompañó en el master del disco, con unas voces en algunas canciones principales. Es el quinto disco que hago con él y, desde mi punto de vista, le aportó esa magia y esa mística que lo caracterizan”.

Escena

“A la escena del punk la veo luchando, como siempre. Más aún, porque hay una nueva camada de estilos y propuestas musicales que apunta a un público un tanto más tecnológico (plataformas digitales, youtubers, etc)”. Consultado sobre si encuentra una suerte de espíritu ramonero en bandas del llamado indie argentino, Matt cuenta que “escuchando bandas nuevas, la que me resulta más punki es The Hojas Secas. Pero, hay muchas otras que tienen un poco de esencia punk como Billordo (precursor de esta nueva camada indie), Viva Elástico y Él Mató”.