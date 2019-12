Retiraron una placa del Túnel Subfluvial colocada por el gobierno militar en 1969

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La descubrieron los gobernadores de facto Eladio Vázquez y Ricardo Favre el 28 de junio de 1969. Se colocó al cumplirse el tercer aniversario de la “Revolución Argentina”, mismo día en que se retiró la última compuerta interior y se habilitó el enlace vial. Ahora será reubicada en el Centro de Interpretación del Túnel, pronto a inaugurarse en la cabecera Paraná.

A una semana de cumplirse los 50 años de la inauguración oficial del Túnel Subfluvial “Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis”, un hecho no menor ocurrió este viernes 6 de diciembre. Por la mañana, pasadas las 10.30, el tránsito, en el enlace vial que une a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, fue interrumpido por unos cinco minutos para retirar la única placa simbólica que existía hasta el momento en el interior del túnel.

La placa de bronce, de 80 x 50 cm, fue colocada el 28 de junio de 1969, un día histórico para la construcción ya que se procedió a retirar la última compuerta y por primera vez el túnel unió de forma vial a la Mesopotamia argentina con el resto del país. A su vez, este mismo día, en una extraña coincidencia, el gobierno cívico-militar presidido por Juan Carlos Onganía cumplía tres años al frente del país tras el derrocamiento al presidente democrático Arturo Illía en 1966. Mientras que en el plano político regional, Eladio Vázquez fue impuesto como gobernador de Santa Fe, y Ricardo Favre era el primer mandatario entrerriano.

“La placa conmemora el aniversario de lo que ellos llamaban ‘Revolución Argentina’, pero nadie se dio cuenta de que estaba porque por el túnel no se pasea y los empleados van a trabajar, nadie se puso a leerla. Hace dos meses se me ocurrió pensar en qué dice la placa y le pedí a uno de los trabajadores que realiza la limpieza para que le saque una foto con su celular y cuando la ví no lo podía creer que esté dentro del túnel”, comentó Juan José Martínez, director del Túnel en representación de Entre Ríos, previo a ingresar a ultimar la remoción de la placa, momento que fue presenciado por un puñado de trabajadores del Túnel y El Litoral, único medio de comunicación presente.

Este acto de reivindicación de la memoria, también era voluntad del ex director santafesino Mariano Romero Acuña, quien falleció el pasado 26 de noviembre. “No la vamos a tirar, ni fundirla. La vamos a llevar al Centro de Interpretación que se está construyendo en la cabecera Paraná, pero va a estar en el lugar que se merece: a la altura del piso”, resaltó Martínez acerca del destino que se le dará al elemento simbólico que estaba ubicado a unos 200 metros del ingreso al túnel, en la pared de la mano que va hacia Santa Fe.

Placa. El rectángulo de bronce, firmado por los gobernadores Vázquez y Favre, resalta: “III Aniversario - Revolución Argentina”.Foto: Mauricio Garín

Restos de un tiempo ajeno a la democracia

En el archivo de este diario, una nota publicada el 28 de junio de 1969 —día en el que se habilitó el tránsito en el túnel—, cuenta: “Vázquez y Favre avanzaron visiblemente emocionados y se confundieron en un estrecho y prolongado abrazo, mientras era posible advertir lágrimas de emoción en los ojos del mandatario santafesino (...) Con grandes esfuerzos los dos mandatarios se dirigieron hacia el lugar donde fue descubierta la placa recordativa del acontecimiento que fue bendecida por el cardenal Nicolás Fasolino”.

La crónica escrita hace más de 50 años ilustra con palabras lo que expresa la placa: “Los dos escudos provinciales preceden a la leyenda que se inicia con la fecha 28 de junio de 1969 y expresa: ‘Día y lugar donde se abrazaron dos provincias argentinas rompiendo el aislamiento de la mesopotamia. III Aniversario - Revolución Argentina. Contralmirante Eladio Vázquez-brigadier Ricardo Favre’”.

Archivo. El Litoral en su crónica reflejaba el momento en el que los gobernadores descubrieron la placa, hoy removida del interior del túnel.Foto: Archivo El Litoral

Entre otros datos que se recuperaron del imborrable archivo de este medio gráfico, quedó en descubierto que los gobernadores Carlos Sylvestre Begnis y Raúl Uranga, quienes lograron el inicio de esta federal construcción, Aldo Tessio y Raúl Contín, quienes la continuaron hasta el derrocamiento, habían sido invitados a este acto que reunió a la cúpula militar que dirigía el destino político y social en Santa Fe y Entre Ríos.

“Se notó la ausencia de los ex gobernadores Sylvestre Begnis, Contín, Uranga y Tessio, a quienes se había cursado invitaciones”, sostiene la publicación de El Litoral. A pesar que no está explícita, no es difícil encontrar el motivo de la ausencia de los cuatro mandatarios, quienes sí habían sido elegidos democráticamente y coincidían en que el Túnel Subfluvial no merecía tener al frente un gobierno de facto.