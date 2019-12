https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Habló en la Cumbre del Clima, en Madrid Greta Thunberg: "Necesitamos que la gente al poder haga algo"

Miles de personas, entre ellas la activista climática sueca de 16 años Greta Thunberg, están participando este viernes por la tarde en la marcha por el clima en Madrid.



La manifestación, convocada para protestar por el cambio climático, recorre el centro de la capital española. Thunberg ha llegado este viernes por sorpresa a la Cumbre, pocas horas después de haber viajado esta noche en tren desde Lisboa. La joven activista tiene prevista una intervención en la COP25 el próximo lunes en un acto de Unicef.



Su inesperada presencia provocó un gran revuelo entre los participantes, que se fotografiaron con la joven, quien intentaba abrirse paso en su recorrido por las instalaciones de la Cumbre en medio de una nube de cámaras y celulares.

Un activista reparte pancartas gratis para todo aquel que haya venido a la #MarchaPorElClima sin una de casa. Dice que lleva un mes entero fabricándolas por la noche #COP25strike pic.twitter.com/wmeEVRujZy — Margaryta Yakovenko (@margayakovenko) December 6, 2019



Después se unió a los activistas de Fridays for Future, que participaban desde la primera hora de la mañana en una sentada. "Los responsables políticos tienen que actuar, no podemos esperar ni un minuto más", ha dicho Thunberg una rueda de prensa en la Casa Encendida, previa a la marcha por el clima.



"Creo que hemos logrado muchas cosas: hemos creado concienciación y hemos creado debate. Es un gran paso, pero evidentemente no es ni mucho menos suficiente. Con toda franqueza, las emisiones de CO2 no se están reduciendo, en 2019 van a subir". Y añade: "Queremos ver acciones reales, y no han tenido lugar. Si miramos esto desde un cierto punto de vista es verdad que no hemos logrado nada".

Escucha el sonido de los flashes cuando anuncian a #GretaThunberg en la conferencia de prensa de #FridaysForFuture en Madrid. #COP25 pic.twitter.com/A8opd8VYEC — Rodrigo Guendelman (@guendelman) December 6, 2019



De igual manera, sostuvo que "llevamos un año protestando y no ha pasado nada. No es una solución sostenible que los niños no vayan al colegio, no podemos seguir así. Nos encantaría que pasara otra cosa. Necesitamos que la gente en el poder haga algo"



También afirmó: "Los responsables políticos siguen ignorando la crisis climática y no podemos seguir así y no queremos seguir así. Nos gustaría ver algo de acción por parte de los responsables políticos, de los líderes. No podemos esperar ni un minuto más".



Thunberg, que se trasladó hasta Lisboa en barco y luego por tren hasta la capital de España, agregó que “hay personas que tienen miedo de cambiar y tratan desesperadamente de silenciarnos”. Se refería a la resistencia que presentan algunos líderes políticos a tomar medidas concretas para reducir las emisiones de carbono al medio ambiente y a las críticas que reciben los jóvenes que apoyan su movimiento.