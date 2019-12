India: cuatro abatidos por la policía tras violación en manada

La policía india ha matado a tiros a los cuatro hombres que tenía bajo custodia como sospechosos del secuestro, violación, asesinato e incineración de una veterinaria de 26 años que ha conmocionado el país. Los cuatro habían sido trasladados al lugar en el que el pasado día 27 fue hallado el cadáver, en una zona apartada a las afueras de la ciudad de Hyderabad, para participar en la reconstrucción del crimen cuando, según la policía, intentaron huir y los agentes abrieron fuego. Los sospechosos murieron en el acto.

N. Prakash Reddy, subcomisario de Shamshabad, ha explicado este viernes que los cuatro hombres –dos camioneros y dos limpiadores de camiones de entre 20 y 26 años– mantuvieron un enfrentamiento con los agentes que los custodiaban. "Se produjo un fuego cruzado. En él, los cuatro acusados han muerto", ha añadido, precisando que dos agentes han resultado heridos, informa Reuters. Por el momento no hay detalles sobre cuantos policías habían escoltado a los cuatro acusados y si estos estaban esposados o atados juntos, como suele ser habitual.

La policía india ha sido acusada con frecuencia de ejecuciones extrajudiciales, especialmente en su lucha contra las bandas en Bombay y las insurrecciones en el Estado de Punjab y la disputada región de Cachemira.

Hyderabad: Locals had showered rose petals on Police personnel at the spot where accused in the rape and murder of the woman veterinarian were killed in an encounter earlier today pic.twitter.com/66pOxK1C2b