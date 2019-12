La palabra de dos protagonistas de una sesión en la cual pasó de todo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Leandro González es el nuevo titular del Legislativo. Será la vía de diálogo directo entre el Concejo y el Ejecutivo a cargo de Emilio Jatón. Pero apareció otro actor, el edil Juan J. Saleme, que desnudó un eventual quiebre del PJ local.

“Pediré abstención”. “No tengo nada personal, pero me abstengo”. “(Leandro) González es un hombre de gran trayectoria, merece ser concejal”. Banderas partidarias, las barras que se venía abajo de gente. Algunos epítetos que bajaban, hirientes como dardos. La vicepresidencia segunda del Concejo, vacía. Una mirada furibunda y, en medio de la jura de cargo legislativo, una mano que se esquivó. Un padre emocionado hasta la lágrima porque su hijo, de un partido joven, será concejal por cuatro años.

Todo eso y mucho más pasó en la sesión preparatoria del Concejo donde juraron y asumieron los nuevos concejales y concejalas de la ciudad, dándole forma final a la conformación del Legislativo local. En todo este contexto, El Litoral dialogó con dos de los actores protagónicos de una sesión especial que dejó sabores dulces a algunos y amargos a otros.

El primero, Leandro González, radical frentista (FPCyS) y flamante presidente. “Es una responsabilidad grande en base a un proyecto político. Nosotros formamos parte del Frente Progresista, y en mi caso particular vengo militando desde hace muchos años con Leonardo Simoniello, Carlos Iparraguirre y un equipo que le da mucho valor al trabajo legislativo. Y dentro del Frente venimos trabajando muy bien con Emilio (Jatón) desde hace un par de años, y quien nos hizo una propuesta para encabezar el Concejo”, le dijo González a este diario.

“Buscamos consensos con los distintos sectores, tanto como Cambiemos, el PJ y Barrio 88. Y hoy llegamos a una votación donde no hubo unanimidad, pero sí una mayoría clara. En definitiva, lo único que hacen este tipo de situaciones es llevarnos a un necesario marco de responsabilidad. Se trata de buscar para la ciudad las herramientas para achicar los niveles de desigualdad que claramente que claramente a la ciudad capital”, declaró.

—Se habló de que se “traicionó” un acuerdo, en el marco de las negociaciones por la definición de las autoridades... Hubo abstenciones del PJ. ¿Qué lectura hace de lo que pasó hoy?

—En mi caso, estoy formado en una escuela donde buscamos el consenso y la unanimidad no sólo en la elección de autoridades sino en cualquier proyecto legislativo que se discuta. Entendemos que la mirada del otro debe estar incluida en el proyecto propio. En este caso, lo buscamos, lo intentamos y no logramos ese acuerdo unánime. Creo que serán los concejales que se abstuvieron quienes tendrán que dar las explicaciones de por qué lo hicieron. Estamos tranquilos porque buscamos hasta último minuto la unanimidad. El Concejo es de todos, no es de una persona en particular: es un cuerpo colegiado colectivo que representa a la ciudadanía santafesina.

—¿Por qué quedó vacante el cargo de la vicepresidencia segunda?

—Bueno, porque hubo una mirada mayoritaria para la presidencia del FPCyS. Y correspondía, porque los cinco los concejales de Cambiemos (segunda mayoría), que de ellos se mocionara a alguien de su espacio para que ocupe la vicepresidencia primera. El PJ debía mocionar la vicepresidencia segunda, pero evidentemente faltaron niveles de acuerdo, y esa vacante se resolverá en futuras sesiones.

“Somos tres, nadie más”

Saleme habló tras la sesión preparatoria, un poco más relajado y con su hija en brazos. “Lo que venimos diciendo y haciendo es la meta: trabajar con una ciudad más integrada, más segura, donde el Puerto no sólo sea un lindo lugar con desarrollos inmobiliarios, sino que desarrolle fuertemente la actividad portuaria, y que por allí tengamos una salida, un crecimiento productivo y más movimiento de la actividad económica”, subrayó.

Consultado sobre la polémica que se generó durante la jura (no le dio su mano al presidente provisional que le tomó juramento, Sebastián Pignata), explicó: “No éramos parte del acuerdo. Además, hubo cambios de último momento con el acuerdo que se había discutido en reunión de labor parlamentaria, y por eso quedó para otra sesión la elección del vicepresidente segundo. Este cargo quedó abierto, se seguirá charlando y buscando acuerdos”.

—¿Quedó al desnudo una grieta dentro del bloque PJ tras todo esto?

—No, el bloque justicialista está unido. Lo conformamos tres personas: Jorgelina Mudallel, Federico Fullini y yo.

—¿Y Sebastián Pignata?

—No sé. Tendrá otro bloque y no sabemos qué denominación tiene. El PJ está representado por sólo nosotros tres, sin ninguna grieta.

—¿El “acuerdo” al que Ud. alude, ¿fue entre el FPCyS y Cambiemos, principalmente?

—Por lo que se vio en el recinto, evidentemente sí. En reunión parlamentaria era de otra forma. Igualmente, quiero aclarar que los acuerdos no sólo tienen que ser por las autoridades del Concejo. Tiene que haber acuerdos entre todas las fuerzas políticas, donde discutamos qué ciudad queremos, y tener políticas de Estado en función de ello y a largo plazo, sin importar qué color político gobierne la ciudad.