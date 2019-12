El FMI felicitó al equipo económico de Alberto Fernández

El vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, felicitó a los miembros del equipo económico nombrados por el presidente electo Alberto Fernández.



"El FMI desea felicitar a Martin Guzmán, Matias Kulfas y Miguel Pesce por sus respectivos nombramientos como #Argentina Ministro de Economía, Ministro de Desarrollo Productivo y Presidente del Banco Central, respectivamente. Esperamos con interés trabajar con ellos", indicó en un mensaje por la red social.

The IMF would like to congratulate Martin Guzmán, Matias Kulfas and Miguel Pesce on their respective appointments as #Argentina’s Minister of Economy, Minister of Productive Development and President of the Central Bank respectively. We look forward to working with them.