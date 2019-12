https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la salida de Lavallén Bonaveri y Ferraro dirigirán Colón frente a Arsenal

Luego de la renuncia de Pablo Lavallén como entrenador de Colón, después de perder 02- de local contra Aldosivi (nunca había ganado de visitante en el campeonato y llegaba con 11 fechas sin alegrías), el plantel profesional sabalero fue convocado para la vuelta a los entrenamientos el domingo a las 10 en el predio de la Autopista. Hay que recordar que Colón debe jugar este jueves, desde las 21, contra Arsenal en el Viaducto de Sarandí el partido que se había postergado por la Final Única de la Copa Sudamericana.



Como no podía ser de otra manera, los que estarán al frente del equipo serán los integrantes del cuerpo técnico de reserva, que justamente golearon 5-0 a Aldosivi. El entrenador será Pablo Bonaveri y el preparador físico Ariel Ferraro, hijo del mánager Francisco “Pancho” Ferraro.



Si bien el propio “Pancho” se negó sistemáticamente a tomar el equipo en cada amague de despido a Lavallén, esta vez y considerando los pocos días que faltan para el juego en Sarandí, “va a dar una mano con su experiencia, junto a Bonaveri y su hijo”, comentaron los dirigentes sabaleros a El Litoral este sábado por la mañana.



Además, de cara al juego en el estadio Julio Humberto Grondona del jueves a la noche —a las 21—, el nuevo cuerpo técnico no podrá contar con Federico Lértora, jugador que llegó a las cinco amarillas, por lo que no podrá enfrentar a su ex equipo en el Viaducto.



El objetivo de los dirigentes es de máxima: “Quieren ir por Gustavo Alfaro, Ramón Díaz, Sebastián Becaccece, Jorge Almirón o Ricardo Zielinski; es decir, un nombre de peso y personalidad...se terminaron las apuestas. Pero, además, quieren que el próximo entrenador pueda estar sentado el jueves en las plateas de la cancha de Arsenal”.



Además de la baja de Lértora, hay que recordar que entre lesionados y borrados por Lavallén, se quedaron afuera del partido con Aldosivi de Mar del Plata unos once (11) jugadores profesionales.