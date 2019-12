Pesar por el fallecimiento del Arquitecto César Carli

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 07.12.2019

11:23

Fue decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL. Dejó un legado de decenas de libros y de extensa trayectoria académica y profesional. Murió a los 84 años.

En la mañana de este viernes 6 de diciembre falleció, a los 84 años, César Luis Carli, arquitecto y ex decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Fadu) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). “Soy un viejo medio loco. Soy un apasionado, medio extemporáneo. Sigo siendo profesor, a esta provecta edad y me encanta, porque me rejuvenece. Los miro a los ojos (a los jóvenes) y me dan ganas (de hacer cosas)”, así se definía Carli en 2017, en una entrevista con El Litoral.

“César, para todos lo que tuvimos la oportunidad de conocerlo, fue un maestro en el sentido más cabal del término. Deja una huella imborrable para todos los que fuimos sus alumnos, y luego en la condición de pares docentes”, mencionó con pesar Sergio Cosentino, decano de la Fadu UNL, quien en su memoria recordó que fue uno de los iniciadores de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo: “Pese a que Carli no tenía la experiencia institucional, lo hizo de una forma ejemplar y heroica”.

César Luis Carli fue un idealista y un visionario, arquitecto por la entonces Universidad Nacional del Litoral (Sede Rosario), y egresado del Posgrado en “Urbanismo y Técnicas Arquitectónicas” en la Universidad de Montpellier (Francia), Carli y la Fadu UNL estuvieron juntos desde su concepción; como docente y como decano normalizador y, desde 2006, como Profesor Honorario Vitalicio.

Carli dejó un legado de decenas de libros y de extensa trayectoria académica y profesional, como responsable directo de innumerables obras arquitectónicas. A su vez, fue uno de los intelectuales contemporáneos más destacados de Santa Fe. Talentoso profesional, con una marcada preocupación por la relación de la arquitectura y su medio, su vasta formación enciclopédica y su ética como ciudadano comprometido con la sociedad y la democracia. Numerosos premios reconocieron su trayectoria y aportes a la arquitectura santafesina.

Un documental relata su trayectoria

“César tiene una formación enciclopédica, universal, como los hombres de la ilustración. Puede hablarnos de arquitectura, urbanismo, pero también, con total naturalidad, de literatura, política internacional, filosofía. Tiene una mirada humanista e integral de la existencia, y un compromiso con la libertad de pensamiento que sin dudas lo hace trascender, sale de la media”, había mencionado Luis Moro hace dos años, previo al estreno del documental “César Carli: la arquitectura social en movimiento”.

El trabajo audiovisual pone de relieve la vida, obra y pensamiento de una de las grandes referencias argentinas en materia de regionalismo arquitectónico y urbanismo de Carli. “Es una de las figuras más trascendentes de la Santa Fe contemporánea. Un intelectual brillante, a la altura de un grupo selecto en el que podríamos situar a otros santafesinos como Gastón Gori, César López Claro, Fernando Birri o Juan José Saer”, resaltaba el productor en aquel momento.