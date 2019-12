https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 07.12.2019

El viernes, en Camco Adriana Jaworski: taller y show de stand up

El próximo viernes llega desde Rosario Adriana Jaworski para dar un taller introductorio al stand up y luego, presentar su unipersonal “Cómo se hace una torta”. Las actividades serán a las 19.30 y a las 21.30 respectivamente, en el Centro Cultural Camco (Pedro Vittori 4300).

Las entradas anticipadas ya están a la venta tanto como para el taller como para el show, en los teléfonos 3425447380 y 3424855464. Habrá descuento para quienes participen de ambas actividades, como así también para grupos de peña; también habrá servicio de buffet.

Introducción al stand up

El objetivo es transmitir las bases de una técnica que puede ser aplicada a cualquier profesión, lugar de trabajo o autoconocimiento personal, a partir del relato de cada individuo sobre la temática que desee abordar.

En base a observaciones personales de situaciones cotidianas, reales o ficciones creadas en la búsqueda de expresar algo, se trabajará para producir una rutina o simplemente para aprender a manejar el lenguaje del humor en este formato que, sin duda, ayuda en muchas ocasiones a flexibilizar situaciones.

"Cómo se hace una torta”

Es un show de stand up que a través del relato de situaciones cotidianas se abordan temas tales como cuestiones de género, condición sexual, estereotipos, visibilidad, violencia en todos sus aspectos, problemáticas de salud, discriminación, etc. Siempre con humor e ironía es un espectáculo que nos enfrenta a realidades que muchas veces no vemos o no queremos ver y nos ofrece un rato de risas y esparcimiento permitiéndonos a la vez participar o irnos con preguntas.

La artista

Integrante desde hace más de cuatro años del grupo de Stand Up Falando du Dorapa de Rosario, ha desarrollado a través de su recorrido en distintos espacios de la ciudad y la provincia varios monólogos que hacen referencia a su condición de lesbiana y activista, elaborando contenidos de interés para el colectivo LGBTI tratando siempre desde el lado del humor y la ironía situaciones de la vida cotidiana donde se abordan temas tales como visibilidad, estereotipos, violencia y acceso a la salud.