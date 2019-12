Gestión Macri: el dólar subió 539 %

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hubo también un fuerte deterioro de las reservas internacionales.

El dólar registró una suba de 539 % a lo largo del gobierno de Mauricio Macri, quien finalizará su mandato con un cepo cambiario que mantiene planchada la cotización desde finales de octubre.



La moneda norteamericana registró fuertes aumentos desde la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada, tras cotizar a $ 9,85 el 10 de diciembre de 2015.



La escalada del dólar se dio en un contexto en el que el equipo económico aseguraba que la mejor opción era la libre flotación, aunque en el último período tuvo que revertir esa postura y comenzar a intervenir para evitar un mayor desequilibrio económico por la inestabilidad cambiaria.



La marcha atrás en el accionar de la autoridad monetaria para poner un freno al aumento de la divisa se concretó pese a que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estipulaba que el valor iba a ser fijado por el mercado.



El Banco Central se vio obligado a concretar ventas en la plaza financiera para abastecer la fuerte demanda y ello, junto al fuerte retiro de depósitos, golpeó de manera marcada a las reservas internacionales.



El tipo de cambio saltó a un promedio de $ 13,93 el 17 de diciembre de 2015, tras la liberación del cepo cambiario dispuesto durante la gestión de Cristina Kirchner.



Hasta inicios de 2016, la divisa se mantuvo en torno a ese nivel, mientras que en la primera semana de enero superó los $ 14 y en febrero, los $ 15.



Durante ese año, osciló en esos valores y a finales de noviembre operó a $ 60.



A lo largo de la mitad de 2017, se mantuvo estable, al tiempo que en julio llegó a cotizar por encima de los $ 17 para cerrar el año a $ 18,92.



El año pasado, el billete verde tomó vuelo y en febrero superó los $ 20.



Con un ritmo ascendente prácticamente constante, terminó mayo de 2018 a $ 25,514, junio a $ 29,57, agosto a $ 37,99, septiembre a $ 41,88.



A su vez, el último día hábil del año anterior, el tipo de cambio se posicionó a $ 38,84.



El dólar retomó en febrero de este año la tendencia alcista al ser vendido por encima de los $ 39 para luego saltar a los $ 40.



En marzo, llegó a $ 44,92, según los datos publicados por el Banco Central, al tiempo que en mayo llegó a $ 46,05.



Sin embargo, el salto más marcado se dio en agosto, luego de las Paso, cuando saltó de $ 46,54 a $ 57,297.



Además, al día siguiente trepó a $ 58,32 y al próximo escaló de $ 62,17.



El 25 de octubre llegó a $ 65 y luego, tras la profundización del cepo cambiario, cedió en torno a los $ 63.



En noviembre subieron los depósitos



Los depósitos privados subieron en noviembre 1 % respecto de octubre en términos nominales, “con un aumento de las colocaciones a plazo (2,2 %) y una caída de los depósitos a la vista (-0,3 %)”, informó el Banco Central en el Informe Monetario mensual.



La caída de los depósitos fue asignada a las colocaciones de mayores montos. “Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) destinaron una mayor proporción de su cartera hacia pases en el BCRA y disminuyeron sus saldos de depósitos a la vista remunerados en bancos comerciales”.



La entidad monetaria detalló que en noviembre, “el saldo promedio mensual de los pases de FCI en el BCRA fue $ 69.500 millones superior al que mantuvieron el mes previo”.

“En conjunto, los depósitos a la vista en pesos del sector privado y los pases de FCI en el BCRA aumentaron 5 % en noviembre”, agregó la entidad.



En tanto que los depósitos en pesos privados “cambiaron su tendencia, a partir de las modificaciones en las condiciones de acceso al mercado de cambios implementadas a partir de fines de octubre. Desde entonces, aumentó el saldo tanto de las colocaciones de las familias como de las empresas”, explicó el BCRA.



Reservas



Las reservas del Banco Central finalizaron la semana en U$S 43.795 millones, informó la entidad en el resumen de Variables Financieras. De esta forma, el nivel de reservas avanzó este viernes U$S 66 millones respecto del cierre del jueves, que fue de U$S 43.729 millones.