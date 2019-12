Jornada contra la corrupción en la Cámara de la Construcción

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hugo Wortman Jofré, especialista en prevención e investigación de fraude, disertó sobre la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. “Recién hoy se entiende que ser un país con bajo nivel de corrupción conviene desde el punto de vista económico”, evaluó.