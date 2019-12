https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Humanamente me representa" Ivo Cutzarida quiere sumarse al equipo de Alberto Fernández

El actor manifestó sus ganas de involucrarse en el Gobierno que asumirá el próximo martes y dijo que el Presidente electo lo representa.

Ivo Cutzarida es uno de los famosos que más ha opinado de política a lo largo de todo este tiempo y en las últimas horas defendió fervientemente al Presidente electo, Alberto Fernández.

El actor brindó una entrevista a radiomitre.com.ar y bancó con sus dichos al futuro mandatario que asumirá su cargo el próximo 10 de diciembre.

“Me gusta mucho lo que estoy escuchando de Alberto Fernández. Cristina tuvo el gesto político más importante del año de campaña. Hizo un gesto para terminar con la grieta. Alberto no es un títere de nadie”, comenzó diciendo de manera contundente Cutzarida, quien en su perfil de Twitter se define como un "ciudadano socrático".

Consultado por sus ganas de sumarse al equipo del líder del “Frente de Todos“, el artista aseguró: “Yo sigo trabajando por mi país pero hasta ahora en silencio. Sigo en la militancia y sigo ayudando. Y este es el momento que todos hagamos un esfuerzo para progresar. A mi me encantan los desafíos y siento que puedo sumarle al Gobierno, estoy dispuesto. Tengo ganas de involucrarme y ayudar. A mi no me interesa el poder”.

Por último, agregó: “A mi me encanta todo lo que es cultura. Creo que este Gobierno va a tener que hacer algo distinto. Van a tener que elegir gente que tenga prontuario en blanco. Hay que laburar. Se terminó la joda. Si me llaman me voy a juntar y a decir mis opiniones. Quiero que a Alberto le vaya bien porque ya demostró. Humanamente me representa”.

Por otro lado, sobre el mandato de Mauricio Macri como Presidente de la Nación, Cutzarida sentenció: “El macrismo no tuvo ninguna propuesta para solucionar los problemas. Fueron cuatro años ignorando la economía de un país. No ocupándose de lo que se tiene que ocupar. No tomando ninguna medida que favorezca a la clase media y trabajadora. Destrozando el comercio y las pymes”.