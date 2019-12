Análisis de la agenda de Lifschitz: priorizó las obras públicas, pero postergó la seguridad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde la Casa Gris difundieron el listado de más de 2.000 actividades del jefe de la Casa Gris durante su mandato. Tuvo más presencia en Rosario que en Santa Fe.

Juan Chiummiento

Dándole una vuelta de rosca a la frase pronunciada por Aristóteles sobre que “el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras”, el análisis de la agenda pública del gobernador Miguel Lifschitz durante su mandato bien puede servir para hacer un resumen de su gestión. Casi como un calco de aquello en lo que coinciden varios dirigentes y buena parte de la sociedad, el jefe de la Casa Gris concentró sus actividades en temas de obra pública e infraestructura, pero descuidó el que resultó ser su franco más sensible: la seguridad.

La conclusión surge tras examinar las 2.025 apariciones públicas de Lifschitz, concentradas en un archivo excel difundido por el propio Ejecutivo a pocos días de entregar la posta a su sucesor, el peronista Omar Perotti. Gracias a la tecnología es posible discernir cuáles fueron los temas que más preferencias tuvieron a la hora de mostrarse ante la población.

Así, entre todas las actividades, las palabras que más se repitieron fueron “Infraestructura” y “Obras”, cada una con 511 repeticiones. Nadie en su sano juicio podrá negar que el ingeniero rosarino no hizo de esta área su leitmotiv: para ello colocó desde el primer día a uno de sus principales colaboradores, José León Garibay, quien había sido su secretario coordinador en tiempos que fue Intendente en Rosario. No le importó a Lifschitz que las condiciones macroeconómicas no ayudarán. A contramano del gobierno nacional, en Santa Fe el ritmo de la obra pública no decayó.

La contracara de este escenario es seguramente el ítem que probablemente le haya costado al socialismo perder la Casa Gris tras 12 años de gestión. De todos los temas incluidos en su agenda, la “seguridad” recién aparece en el puesto 14. Se reiteró 68 veces, representando apenas el 0,03% del total.

Lo que surge de los casi cuatro años de gestión se contrapone con lo que fuera su primer mes. Entre diciembre de 2015 y enero de 2016, fueron varios los actos vinculados a la seguridad: la puesta en funciones de las autoridades del ministerio que encabezó Maximiliano Pullaro se realizó inmediatamente después de la jura a los miembros del gabinete y tres días después recorrió las comisarias de la capital provincial, dando en ese momento claras muestras sobre a dónde quería encaminar su gestión.

Más allá de las palabras mencionadas, se cuentan otras que de alguna manera alimentan el análisis general. “Inauguraciones” completa el podio, con 326 apariciones. Se puede inflar el pecho el gobernador planteando que cortó cintas al menos una vez cada cuatro días durante su gestión.

En cuarto lugar aparece “Educación”, con 245 repeticiones, seguido por “Otros” (231), “Visita” (198), “Aniversarios” (189), “Producción” (183), “Hábitat” (109), “Deporte” (107) y “Fiestas Regionales” (92) y “Salud” (73). Todos estos datos pueden ser visualizados más claramente a través de lo que se conoce como nube de palabras, donde aquellos términos que más se reiteran tienen un mayor peso en la imagen.

Más a Rosario

En total, se contaron entre el 11 de diciembre de 2015 y hasta el 26 de noviembre del 2019 (último dato disponible) 2.025 actividades, lo que da un promedio de 1,4 apariciones por día. En este marco el equipo del gobernador difundió un comunicado destacando que fue el único en recorrer todos los pueblos de la provincia.

La distribución geográfica de las actividades es otra de las variantes de análisis de la agenda. Así surge que la mayor parte de ellas se realizó en Rosario (626, un 30,9%) y la ciudad de Santa Fe (431; 21,2%). Bastante lejos se ubica el resto de las localidades: Reconquista (36 ocasiones), Rafaela (31), Ciudad de Buenos Aires (28), Villa Gobernador Gálvez (24) y Venado Tuerto (17).