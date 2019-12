https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La paradoja al prevenir un cáncer de piel

Obras sociales no cubren los protectores solares porque son productos "estéticos"

Son fundamentales para prevenir enfermedades en el órgano más expuesto del cuerpo humano: la piel. Pero no son contemplados por ninguna obra social, ya que no son considerados un medicamento sino un elemento “de cuidado personal”. No están incluidos en el Plan Médico Obligatorio (PMO), ni en la lista de precios cuidados.

