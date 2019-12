"Con 4 o 5 bien elegidos generaremos competencia"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador tatengue cambió la cara por este final de año que lo dejó un poco más tranquilo. Dijo que quiere “limpiar la cabeza” antes de sentarse con los dirigentes para planificar el 2020. El plantel vuelve el 3 de enero al trabajo y el 6 se instala en la Feliz.

“Con cuatro o cinco bien elegidos, podemos generar una buena competencia interna”, dijo Leo Madelón después del partido. El fútbol es dinámico. Y el fútbol es presente. Se puede analizar el “pasado”, obviamente que así debe ser para saber qué se hizo bien y qué se hizo mal. Y contemplar el “futuro” como una manera de prevenir. Pero el “hoy” es lo que importa en el fútbol. Porque luego de la derrota ante Boca, Madelón se iba preocupado de la Bombonera por un partido errático ciento por ciento del equipo, de principio a fin. Sin embargo, la imagen final de los últimos dos partidos le cambió el semblante. Sumó cuatro puntos, de los cuáles tres se consiguieron con muy poco (algo de intensidad en el primer tiempo, el aprovechamiento de un serio error del rival en el gol de Bou y un segundo tiempo muy malo) y el otro punto se consiguió con un primer tiempo más que aceptable, un buen planteo del entrenador y un semblante que lo llevó a bajar en parte los decibeles de la exigencia para el armado del plantel para el 2020.

¿Por qué esto último?, porque después de Huracán, Madelón dijo que había que traer cinco refuerzos. Y a eso lo habló con Martín Zuccarelli, a quien no le sorprendieron las declaraciones. Pero como se dijo en el medio de los dos partidos —Huracán y Talleres—, esa exigencia de Madelón tenía una segunda lectura: que la respuesta de los que vinieron no fue la misma que la que estaban dando los que se fueron ni tampoco la que esperaba Madelón, sobre todo cuando dijo, antes de empezar el torneo, que “no tengo excusas, me trajeron todo lo que les pedí”.

Este análisis forma parte del pasado, es cierto. Y el pedido es para el futuro. Pero el presente, matiza la exigencia. Madelón habla de generar competencia interna con cuatro o cinco jugadores. Es decir, no pide cantidad de titulares, aunque en el fondo debe estar pensando en eso, en que lleguen jugadores que se ganen el puesto y que puedan mejorar el nivel de un equipo que no ha jugado de la manera —en cuanto a calidad— que el técnico esperaba.

Soy de los que cree que un solo partido no podía cambiar demasiado la óptica después de haber jugado otros 15. Soy de los que piensa que el análisis debe ser más general. Pero como el fútbol es presente, también debo entender —debemos— que hay cosas que pueden definirse en un solo partido. No debiera ser así, pero el fútbol suele nutrirse de estos ejemplos. Y voy a dar uno: el amistoso con Boca en Mar del Plata del 16 de enero de este año. Augusto Lotti fue al banco sabiendo que su futuro estaba en Arsenal. Admitió en el vestuario del Minella que hasta había hablado con Rondina (el equipo de Sarandí aún estaba en la B Nacional) para viajar al día siguiente. Sin embargo, esa noche llegó el golpe de suerte para él. Se lesionó Brian Alvarez y Madelón, por indicación del Moncho Ruiz, resolvió bajarlo a Fragapane (había arrancado de delantero ese partido) para que juegue por izquierda e hizo ingresar a Lotti. El resultado es sabido: Unión ganó ese amistoso con dos goles de Lotti y allí se decidió que se quede y no vaya a Arsenal. Un solo partido para bendecir su futuro.

Volvamos a este presente. ¿Qué dijo Madelón después del partido?:

* “Había que cerrar bien el año y lo conseguimos. Valoro la entrega que tuvimos y haberle jugado de igual a igual a un rival que venía de hacerle cinco goles a Godoy Cruz y le había convertido tres a Racing. Talleres ataca ancho y por eso planteamos el partido de esa manera. Salió bien. El plan se cumplió y el empate está bien”.

* “Dejamos una buena imagen y el equipo está a la altura de lo que le pedimos. Este fue un semestre de formación y no está mal la cosecha de 20 puntos”.

* “Si organizábamos mejor las réplicas, podíamos hacerle daño porque generalmente los agarramos descompensados. Nos faltó fineza en esas jugadas. Pero los pibes se mataron y eso es lo que valoro”.

* “Ahora tengo que limpiar la cabeza y por eso me tomaré unos días antes de decidir cosas. Fueron cinco meses de mucha competencia y eso desgasta”.

* “El único momento en que el equipo no me gustó fueron esos 20 minutos iniciales del segundo tiempo. Pero lo bueno es que mantuvimos a Talleres lejos de nuestro arco”.

* “Que Cavallaro haya jugado todo el partido es algo que me pone contento. Lo necesitaba”.

* “Hoy traje ocho pibes del club y eso me alegra mucho. Me saqué una foto con ellos, porque es algo que me gusta, pero no dejan de ser pibes. Van a jugar cuando estén cómodos y cuando haya una imagen colectiva que los ayude. Si no, los vamos a quemar”.

* “Se verá cuáles son los equipos que no usan determinados jugadores para ver qué vamos a traer. Con cuatro o cinco bien elegidos podemos generar una competencia interna interesante. No van a ser los 8 que podíamos traer si terminábamos mal. Es bueno que haya competencia para que nadie se sienta irremplazable. Me gusta cuando el jugador que juega, piensa que hay uno atrás que también puede hacerlo y pugna por su puesto”.

* “Me voy bien de vacaciones, tengo un buen grupo de jugadores, que aman el club y aman el escudo y van a dar todo en cada partido. Eso es lo más fuerte que tenemos”.

* “Recién vino a saludarnos Fragapane y me dijo: ‘Viniste a defenderte’. Me reí. Quizás, con otro contexto, me animaba a más. Consideré que había que jugar de esta manera y que lo hicimos bien, sobre todo en el primer tiempo”.

* “A veces me pregunto si es necesario pedir perdón por tantas cosas buenas que hicimos en el club en todo este tiempo. En la parte política no me meto, sé que el presidente hizo declaraciones pero eso corresponde a la parte dirigencial. Yo me hago cargo de lo futbolístico y reconozco que nos costó encontrar el equipo y el funcionamiento, que hubo bajas y que no nos pudimos acomodar con la rapidez deseada. Por eso digo que este semestre fue de formación”.

Méndez, Yeimar y Cavallaro

avier Méndez tiene un contrato que finaliza a fines de este mes. “Es un chico que quiere al club, que hoy entró bien, pero el otro día no. Vamos a ver cuál es la decisión que tomaremos respecto de su continuidad”, dijo Madelón.

También se refirió a las versiones sobre la posible salida de Yeimar Gómez Andrade y Cavallaro si es que llega alguna oferta (ambos tienen cláusula de rescisión): “Los necesito y quiero que continúen. Lo ideal sería que no se vaya ninguno de los dos. No soy de cortarle la carrera a nadie, pero ellos también pueden decir que no a la ejecución de la cláusula de rescisión”.

Respecto del defensor colombiano, Unión tiene el 80 por ciento del pase y la cláusula de rescisión está fijada entre los 2 y 2,5 millones de dólares. En Unión se admitió que hubo muchos tanteos en los últimos tiempos pero “nada en firme”. Entre esos tanteos, hubo uno del fútbol mexicano.

Por su parte, Cavallaro fue contundente luego del partido: “Si Leo me tiene en cuenta, mi idea es quedarme”.