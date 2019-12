https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 08.12.2019 - Última actualización - 11:57

11:54

El actor estuvo invitado al programa “PH: Podemos Hablar”, que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe, Castro habló de sus famosas fotos completamente desnudo que mantuvieron en vilo al país meses atrás, y se quebró al contar la reacción que tuvo su hijo mayor, Mateo, tras la filtración.

Charla de padre e hijo Luciano Castro se emocionó al hablar de las fotos hot El actor estuvo invitado al programa “PH: Podemos Hablar”, que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe, Castro habló de sus famosas fotos completamente desnudo que mantuvieron en vilo al país meses atrás, y se quebró al contar la reacción que tuvo su hijo mayor, Mateo, tras la filtración.

“No hice nada malo. No jodí a nadie, más que a los que pude haber jodido, que es mi esposa o mi hijo mayor”, reconoció el actor, que asistió al ciclo junto a Sabrina Rojas, que explicó que tanto ella como el hijo de 18 años de su marido sabían que podían salir a la luz las imágenes que fueron enviadas durante el verano en el que se separaron.

“Me importa muy poco lo que digan los demás, pero no por eso no me afecta. Empezás a decir 'Si dejo crecer esto', y tenés que dejarlo que pase y tenés que reírte”, indicó el integrante de la serie Pequeña Victoria que se emite por el mismo canal.

“Nunca fui un tipo mediático como en este último tiempo. Si popular, pero mediático nunca. Y te encontrás en un lugar que es incómodo. Hay cosas que son mucho más graves. Hay garcas, asesinos y violadores, un sinfín de hijos de puta que sí tienen que explicar cosas, yo no le tengo que explicar nada a nadie”, continuó Luciano en compañía de su pareja en el "círculo de encuentro".

“Con mi hijo la charla es distinta. Es mucho más angustiante que hablar con mi esposa. Uno tiene la responsabilidad de ser padre y pensar cómo puede afectarlo a él. Tuvimos una buena charla y me dijo cosas que no me gustaban, pero prefiero que me diga cosas claras, de frente, y que no me gustan, a que un hijo sumiso y que sigan. Me siento orgulloso del hijo que tengo, y todos mis hijos me emocionan”, declaró Luciano, quien también es papá de Fausto y Esperanza, con lágrimas en los ojos. “Me emocionan porque son lo mejor que tengo”, sentenció.