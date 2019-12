La sudafricana Zozibini Tunzi se convirtió en la nueva Miss Universo

Como cada año, Miss Universo se convierte en tema de conversación, ya sea por aquellos amantes al certamen o por los detractores que aparecen cada año para criticar la idea de seguir juzgando a las mujeres por su belleza.

Y es que, en estos días, ha sido la imagen de la mujer en gran parte de Latinoamérica la que ha inundado los periódicos en un sentido y abierto un diálogo contra los feminicidios y la violencia que viven cientos de mujeres a diario.

Pese a todo eso,, el certamen transcurrió con normalidad en el Tyler Perry Studios, en Atlanta, Estados Unidos. Ahí, casi un centenar de mujeres representó a los 90 países para convertirse en la única Miss Universo, siendo la representante de Sudáfrica Zozibini Tunzi, la ganadora indiscutible del ya icónico programa de televisión.

Making a statement... This is Miss Universe South Africa.#MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/FWpqb0517w