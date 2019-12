https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Memorándum con Irán: Zannini reclama que se tome declaración al ex jefe de Interpol

La defensa del ex secretario Legal y Técnico del kirchnerismo y futuro procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, pidió al Tribunal que prepara el juicio por la firma del Memorandum con Irán por el atentado a la AMIA que cite a declarar de manera anticipada a los ex secretario general de Interpol Ronald Noble y al ex consejero general Joel Sollier.

