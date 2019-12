Fritzler, Esparza, Aliendro y Da Luz: out para el jueves

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

También el “Pulga” Rodríguez tiene una molestia pero se cree que llegará al último juego del año ante Arsenal. Los dirigentes buscan al reemplazante de Lavallén.

“Hay que armar un equipo con Burián y diez leones. No hay que ir a jugar a la cancha de Arsenal el jueves a la noche, hay que ir a correr, meter, tirarse de cabeza para ganar la pelota. Es el último partido del año y un punto sirve un montón...ni hablar los tres, algo que Colón hace 19 partidos (15 derrotas y 4 empates) que no conoce. No importa el buen pie...Arsenal te encierra en esa cancha y hay que jugarle igual”. Palabras más, palabras menos es algo que se escuchó en la previa a que Francisco “Pancho” Ferraro presentara a Pablo Bonaveri y a su propio hijo al frente del plantel sabalero de cara al partido del jueves con Arsenal.

En medio de un cúmulo de versiones, rumores y trascendidos, El Litoral logró chequear una noticia a modo de afirmación/desmentida: “Nadie de la Comisión Directiva le dijo a Bonaveri o Ferraro hijo que tal o cual jugador no debe jugar el jueves ante Arsenal en Sarandí.

Hoy necesitamos sumar y tirar todos para adelante del mismo carro. Falta un partido y son tres puntos vitales en juego en el Viaducto. El entrenador, salvo los sancionados y lesionados, puede armar el equipo que considere con los jugadores que él quiera elegir. No hay lista negra ni nada por el estilo”.

Ahora sí, vamos a las bajas. El primero que está “recontra-descartado” es Federico Lértora, porque llegó a las cinco amarillas y además está con una fuerte molestia física.

Además de Lértora (sancionado y lesionado), los otros jugadores que fueron ya descartados de plano son Matías Fritzler, Gabriel Esparza, Mauro Da Luz y Rodrigo Aliendro. Además, también está descartado Ignacio Chicco, el habitual arquero “suplente” de Leonardo “Cachorro” Burián.

— Rodrigo Aliendro: recién esta semana arrancó con normalidad, casi a la par del resto de los jugadores del plantel. Hay que recordar que se desgarró pateando penales en la cancha de Olimpia de Paraguay antes de la Final Única frente a Independiente del Valle de Ecuador. “Le falta fútbol, si bien podría llegar, parece innecesario arriesgarlo. Lo ideal es que arranque la pretemporada con todo después del desgarro”, comentaron.

— Matías Fritzler: se sigue recuperando del esguince de tobillo que lo marginó en su momento del primer equipo. No está para jugar el jueves a la noche en la cancha de Arsenal para el partido pendiente.

— Gabriel Esparza: hubiera sido una interesante opción de “frescura” para este momento de Colón. Pero no termina de recuperarse de la lesión ósea en la zona de la tibia. Otro que está totalmente descartado para el partido en el Viaducto.

— Mauro Da Luz: una decepción total la apuesta por este uruguayo, que prácticamente no jugó. Es otro que ya queda al márgen del partido que cierra la temporada. ¿Qué tiene?: unha distensión fibrilar, casi al borde la ruptura, por lo que la idea es preservarlo.

— Ignacio Chicco: fue el tradicional arquero suplente de “Cachorro” Burián durante todo el año. Acusó un fuerte esguince de tobillo, por lo que tampoco estará en el Viaducto este jueves.

— Federico Lértora: llegó a la quinta amarilla en el partido contra Aldosivi de Mar del Plata en el Cementerio de los Elefantes, por lo que no jugará frente a su ex club el jueves en el Viaducto de Sarandí. Además, está con una molestia física importante.

“Colón tiene un gran plantel”

¿La eficacia y la eficiencia, en este partido, se tiraron para el lado del Viaducto con el 2-0 a Huracán? El que responde es el “Huevo” Sergio Rondina: “Eficacia no. Porque a los 10 minutos del primer tiempo teníamos que haber estado tres goles arriba. Si hubiésemos sido eficaces lo hubiésemos definido antes. El equipo hasta el primer gol hizo todo bien, después de este nos desconcertamos un poco; producto del juego que propuso Huracán de ir a buscar el partido. Los chicos se entregaron como lo hacen siempre”.

Luego, el DT (que le gustaría y mucho a Vignatti), agregó: “Creamos situaciones de gol, a veces somos efectivos y podemos lastimar, y tuvimos muchos errores para definir. Nos erramos goles en la línea, finalizamos mal en muchas ocasiones del primer tiempo”.

Finalmente, se metió de lleno en el choque del jueves a las 21 contra Colón para cerrar el año: “Llegamos muy bien. Hay que descansar.

El jueves es un partido importante para cerrar un gran 2019. El duelo contra Colón va a ser una final. Ellos tienen un gran plantel y, más allá de que están golpeados, cuentan con mucho amor propio por parte de sus jugadores. Nadie va a desconocer la categoría de sus futbolistas y nosotros tenemos que estar al 100% para afrontar ese encuentro”.