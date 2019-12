https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 09.12.2019

15:59

No hay aún confirmación oficial

Esperan al presidente en la asunción de Omar Perotti

Verbalmente, el flamante jefe de Estado ya transmitió al gobernador electo la decisión de asistir a la ceremonia. Pero hasta el momento no hay confirmación oficial de la presencia. El vocero del mandatario entrante anunciaba este mediodía los nombres de los miembros del próximo gabinete.

Foto: Archivo El Litoral



Foto: Archivo El Litoral

No hay aún confirmación oficial Esperan al presidente en la asunción de Omar Perotti Verbalmente, el flamante jefe de Estado ya transmitió al gobernador electo la decisión de asistir a la ceremonia. Pero hasta el momento no hay confirmación oficial de la presencia. El vocero del mandatario entrante anunciaba este mediodía los nombres de los miembros del próximo gabinete. Verbalmente, el flamante jefe de Estado ya transmitió al gobernador electo la decisión de asistir a la ceremonia. Pero hasta el momento no hay confirmación oficial de la presencia. El vocero del mandatario entrante anunciaba este mediodía los nombres de los miembros del próximo gabinete.

Mientras se terminan de definir y coordinar los últimos detalles protocolares con la gestión de Miguel Lifschitz, se aguarda la confirmación oficial de la presencia de Alberto Fernández en la ceremonia de asunción de Omar Perotti como nuevo gobernador de la provincia. Como se sabe, el mandatario electo jurará ante la Asamblea Legislativa el próximo miércoles a las 17, y se trasladará posteriormente al Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se procederá a la asunción de ministros y entrega de atributos de mando de parte del gobernador saliente.

A los actos ha sido invitado el presidente de la Nación. Según pudo saber El Litoral, el flamante jefe de Estado -tiene previsto asumir mañana en reemplazo de Mauricio Macri- le transmitió verbalmente a Perotti su deseo de participar de la ceremonia. Pero hasta el cierre de la presente edición -y aunque algunos medios de comunicación porteños ya hablaban de certeza-, no había aún confirmación oficial de su presencia.

Al margen de la invitación especial a Alberto Fernández, y según pudo saber este diario, el 11 de diciembre tendrán preponderancia y prioridad los “locales”; estarán entre los primeros lugares los familiares y amigos de Omar Perotti, y aquellos que “colaboraron desde siempre” con su proyecto político.

Vocero

En otro orden, estaba prevista para este mediodía la conferencia de prensa en la que serían anunciados los miembros del futuro gabinete de Omar Perotti. Los nombres han trascendido casi en su totalidad y, tal como lo ha informado El Litoral oportunamente, la mayoría ha tenido participación en el último gobierno de Jorge Obeid. En algunos casos -Esteban Borgonovo, Carlos Parola, Celia Arena- también fueron funcionarios del ex gobernador Carlos Reutemann. La fundamentación de esa decisión para armar el equipo, según fuentes consultadas por El Litoral, tiene que ver con la necesidad de sumar “personas con experiencia y conocedoras de la gestión pública, sobre todo, para atravesar períodos de dificultades”.

Los anuncios de hoy se daban con la particularidad de que no se encontraban presentes ni los ministros designados, ni el propio Perotti. Sólo, su futuro vocero, el periodista Leo Ricciardino. Según se explicó, la intención es concederle trascendencia y preponderancia a esa figura -la del vocero- que será incorporada como novedad. “Será vocero no sólo del gobernador, sino de todo el gobierno”, se fundamentó.

Asueto

Mediante el decreto 3.900 el gobierno provincial dispuso un asueto para el personal de la Administración Pública Provincial que presta servicios en la Casa de Gobierno, para el día 11, desde las 12 horas. La medida obedece al objetivo de “contribuir con el desarrollo del acto de transmisión de los atributos al nuevo mandatario provincial”, indican los considerandos.