https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 09.12.2019 - Última actualización - 17:24

17:18

Luego de dar el "Sí, quiero", el reconocido nutricionista habló sus ganas de tener un hijo. ¿Bebé en camino?

Tiene 81 años Se casó el doctor Alberto Cormillot Luego de dar el "Sí, quiero", el reconocido nutricionista habló sus ganas de tener un hijo. ¿Bebé en camino? Luego de dar el "Sí, quiero", el reconocido nutricionista habló sus ganas de tener un hijo. ¿Bebé en camino?

Este fin de semana, Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini se casaron. Él, con 81 años; ella, con 33, pasaron por el registro civil y luego festejaron en un salón de Villa Devoto junto a familiares y amigos.

Esta mañana, el médico fue una de las figuras más buscadas para hablar en los medios. En un reportaje con Los ángeles de la mañana (eltrece) Cormillot habló de la boda, se animó a contestar preguntas de sexo y blanqueó su deseo de volver a ser papá.

"¿Te molesta que te pregunten por el sexo? Hay gente que se pregunta si ella quiere ser madre: ¿hablaron del tema de la maternidad?", quiso saber Karina Iavícoli.

Con mucha calma, Alberto contestó que entre él y su mujer estaba todo hablado. "Todo lo que puede tener que ver con el sexo no lo voy a contar. Porque, suponete que no puedo tener relaciones: no te lo voy a decir por una cuestión de orgullo. Por el contrario, si estoy funcionando perfectamente bien y te lo digo, no me lo vas a creer. Entonces lo hablará Estefanía con sus amigas y yo con mi psicólogo y con mis amigos", dijo.

"Pero Alberto, ¿te ilusionás con la idea de volver a ser padre? ¿Te gustaría?, arremetió Graciela Alfano. "Si aparece, nosotros dos estamos convencidos de que sería una muy buena noticia", cerró emocionado.